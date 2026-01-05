Aurul și argintul s-au scumpit din cauza tensiunilor din Venezuela care sporesc riscurile geopolitice

Cotațiile la aur și argint au crescut luni, investitorii analizând riscurile geopolitice sporite în urma capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA, transmite Bloomberg.

Pe piața spot, cotația aurului a crescut luni cu până la 2,1%, depășind 4.420 dolari pe pe uncie, în timp ce argintul a câștigat aproape 5%. Președintele SUA, Donald Trump, a reafirmat duminică seara că Statele Unite sunt acum ‘la conducere’ în Venezuela, în urma capturării președintelui Nicolas Maduro, ceea ce a provocat incertitudine cu privire la viitoarea guvernare a națiunii sud-americane. Trump a spus că Washingtonul are nevoie de ‘acces total’ la țară, inclusiv la rezervele sale de petrol.

Episodul ‘a consolidat un context de incertitudine geopolitică’, a declarat Christopher Wong, analist la Oversea-Chinese Banking Corp din Singapore. Cu toate acestea, riscurile imediate sunt limitate, deoarece ‘evoluțiile din Venezuela indică o finalizare relativ rapidă, mai degrabă decât un conflict militar prelungit’, a spus Christopher Wong.

Scumpirea aurului vine după ce metalul prețios a înregistrat cea mai bună performanță anuală din 1979, atingând o serie de recorduri pe parcursul anului trecut, grație sprijinului din partea achizițiilor băncilor centrale și a intrărilor fondurilor tranzacționate la bursă garantate cu lingouri. De asemenea, trei reduceri succesive ale dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA au fost un alt factor favorabil pentru metalele prețioase, care nu plătesc dobânzi.

Marile bănci mizează pe noi creșteri ale aurului în acest an, în special având în vedere că Fed se așteaptă să continue să reducă dobânzile și că Trump va schimba echipa de conducere a băncii centrale a SUA. Goldman Sachs Group Inc a avertizat luna trecută că scenariul său de bază este o creștere a cotației aurului până la 4.900 de dolari pe uncie, cu riscuri în creștere.

La rândul său, argintul a crescut chiar mai mult decât aurul anul trecut, depășind niveluri care până de curând păreau de neconceput. Pe lângă factorii care au ajutat aurul, argintul a beneficiat și de îngrijorările susținute că administrația americană ar putea impune în cele din urmă tarife de import.

Luni la prânz, pe piața din Singapore, aurul a crescut cu 1,8%, ajungând la 4.409,84 dolari pe uncie. Argintul a crescut cu 3,5%, ajungând la 75,38 dolari pe uncie. Platina și paladiul au crescut fiecare cu aproximativ 2%.