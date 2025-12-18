Aurul va continua să se scumpească în 2026, chiar și după cea mai mare creștere din ultimii 46 de ani

Prețul aurului a înregistrat în 2025 cea mai mare creștere de la criza petrolieră din 1979 – prețurile dublându-se în ultimii doi ani – o performanță care anterior ar fi putut duce la prognoze vizând o corecție majoră, iar cu toate acestea analiștii de la JP Morgan, Bank of America și firma de consultanță Metals Focus mizează pe faptul că aurul va atinge 5.000 de dolari pe uncie în 2026, arată o analiză Reuters.

Prețurile spot la aur au atins un nivel record de 4.381 de dolari pe uncie în octombrie, în condițiile în care până în luna martie a acestui an nu au trecut niciodată pragul de 3.000 de dolari pe uncie, impulsionate de cererea venită din partea băncilor centrale și a investitorilor.

Analistul BofA, Michael Widmer, spune că în spatele achizițiilor sunt așteptările privind câștiguri suplimentare sau diversificarea portofoliului, precum și deficitele fiscale ale SUA, eforturile de a reduce deficitul de cont curent al SUA și o politică a dolarului slab.

Philip Newman, director general la Metals Focus, este de părere că un sprijin suplimentar vine de la îngrijorările legate de independența Rezervei Federale a SUA, disputele tarifare și geopolitica, inclusiv războiul din Ucraina și interacțiunea Rusiei cu țările NATO din Europa.

Pentru al cincilea an consecutiv, diversificarea rezervelor băncilor centrale dincolo de activele denominate în dolari ar trebui să ofere o bază pentru aur în 2026, susțin analiștii.

‘Nivelul prețurilor este susținut mult mai sus decât cel de la care ai pornit, deoarece ai această cerere care vine din partea băncilor centrale’, a declarat Gregory Shearer, analist la JP Morgan.

Analiștii JP Morgan estimează că, pentru ca prețurile să rămână constante, este necesară o cerere trimestrială din partea băncilor centrale și a investitorilor de aproximativ 350 de tone. Cu toate acestea, ei prevăd că aceste achiziții vor ajunge la o medie de 585 de tone pe trimestru în 2026.

Analiștii Morgan Stanley preconizează că prețul aurului va fi de 4.500 de dolari pe uncie la mijlocul anului 2026, în timp ce JP Morgan se așteaptă ca prețurile medii să fie peste 4.600 de dolari în trimestrul al doilea și peste 5.000 de dolari în trimestrul patru, iar Metals Focus preconizează că prețul aurului va fi de 5.000 de dolari până la sfârșitul anului 2026.

Banca Reglementelor Internaționale a anunțat luna aceasta că o combinație de creștere simultană a prețurilor aurului și a acțiunilor este un fenomen nemaivăzut de cel puțin o jumătate de secol – ridicând semne de întrebare cu privire la o potențială bulă în ambele.

O parte din achizițiile de aur din acest an au fost în esență o acoperire împotriva potențialelor corecții bruște de pe piețele bursiere, au declarat analiștii din domeniul aurului, alimentând un incendiu provocat de tensiunile dintre aliații istorici cu privire la tarifele vamale, comerțul global și războiul din Ucraina. Acest lucru rămâne un risc pentru aur, deoarece corecțiile bruște de pe piețele bursiere forțează adesea vânzarea de active refugiu.

Nicky Shiels, analist la MKS PAMP, se așteaptă ca prețurile să ajungă la o medie de 4.500 de dolari în 2026, anticipând că aurul va deveni ‘un activ critic de portofoliu multianual, mai degrabă decât o acoperire ciclică’.

Analiștii se așteaptă ca avansul aurului să fie mai puțin dramatic în 2026 decât în 2025.

‘Lumea s-a stabilizat puțin’, estimează economiștii de la Macquarie, care prognozează prețuri medii de 4.225 de dolari în 2026, puțin sub prețul spot al aurului de miercuri, de 4.317 dolari.

Între timp, achizițiile băncilor centrale și intrările în ETF-uri de aur sunt preconizate a încetini anul viitor cererea de bijuterii, care a scăzut cu 23% în trimestrul al treilea, sub presiune și compensată doar parțial de cererea de retail pentru lingouri și monede.

Analiștii de la Macquarie estimează că cererea totală de aur este pe cale să crească cu 11% în acest an, până la 5.150 de tone, după care va scădea la 4.815 în 2026.

Relaxarea politicii monetare a Rezervei Federale a adus un nou investitor instituțional vizibil în aur, sub forma companiei de criptomonede Tether. Rapoartele trimestriale arată că Tether a cumpărat aproximativ 26 de tone de aur în al treilea trimestru, de cinci ori mai mult decât a raportat banca centrală a Chinei.

‘Nu trebuie ignorat’, a declarat Gregory Shearer, analist la JP Morgan, dar a adăugat că nu este clar dacă alte companii ar avea o strategie similară, deoarece Legea GENIUS din SUA nu include aurul ca activ de rezervă pentru criptomonedele stabile.