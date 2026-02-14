Banca Centrală a Rusiei a redus dobânda la 15,5%

Banca Centrală a Rusiei a redus vineri dobânda de politică monetară, de la 16% la 15,50%, pe fondul dificultăților cu care se confruntă economia, transmite Reuters.

Dintre cei 24 de analiști intervievați de Reuters înaintea deciziei, doar opt au previzionat o reducere a dobânzii cu 50 de puncte de bază.

‘Banca Centrală a Rusiei va evalua necesitatea unor noi reduceri ale dobânzii la viitoarele reuniuni de politică monetară, în funcție de sustenabilitatea încetinirii inflației și a dinamicilor așteptărilor inflaționiste. Scenariul de bază indică o dobândă între 13,5% și 14,5% în 2026, ceea ce presupune menținerea înăspririi condițiilor monetare’, se arată într-un comunicat al instituției.

Guvernul de la Moscova se așteaptă ca economia rusă să crească cu 1,3% anul acesta, după un avans de 1% anul trecut. Banca Centrală a Rusiei previzionează o expansiune a economiei de 0,5% – 1,5% în 2026 și o scădere a ratei anuale a inflației la 4,5% – 5,5%.

De la începutul anului prețurile au crescut în ritm anual cu 6,5%, în urma majorării TVA.

‘Majorarea TVA și a accizelor, indexarea tarifelor și prețurilor administrate și ajustările de preț pentru fructe și legume au dus la o accelerare temporară, dar considerabilă, a actualei creșteri a prețurilor în ianuarie’, a precizat Banca Centrală a Rusiei.