Banca Franţei a îmbunătăţit prognoza de creştere economică a ţării, în pofida valului de căldură

Economia Franţei a avut o evoluţie mai bună decât se estima în trimestrul al doilea, iar Banca Franţei şi-a revizuit în creştere prognoza de evoluţie economică, după ce activitatea s-a intensificat în iunie în industrie şi şi-a revenit în sectoarele serviciilor şi construcţiilor, transmite Reuters.

Banca centrală estimează acum că produsul intern brut al celei de-a doua mari economii din zona euro a crescut cu 0,2% în trimestrul al doilea, după o contracţie de 0,1% în primele trei luni ale anului. Anterior, instituţia anticipase stagnarea economiei.

Revizuirea pozitivă vine în ciuda valului de căldură record care a afectat Franţa la sfârşitul lunii iunie. Potrivit băncii centrale, majoritatea companiilor au reuşit să-şi menţină activitatea prin modificarea programului de lucru, astfel încât angajaţii să evite orele cu temperaturi extreme.

Canicula a încetinit unele şantiere şi a determinat ajustarea programelor de producţie în fabrici, însă impactul asupra economiei a fost limitat. Unele domenii au avut chiar de câştigat: hotelurile au înregistrat o cerere mai mare din partea clienţilor care căutau camere cu aer condiţionat, iar comenzile pentru sisteme de răcire au crescut.

Îmbunătăţirea perspectivei economice se bazează în principal pe evoluţia sectorului serviciilor, inclusiv a serviciilor pentru consumatori, comunicaţiilor, turismului şi transporturilor. Industria prelucrătoare a contribuit, de asemenea, la creştere, în timp ce construcţiile sunt aşteptate să înregistreze încă un trimestru de scădere.

Un sondaj lunar realizat de Banca Franţei în rândul a aproximativ 8.500 de companii arată că activitatea industrială s-a consolidat în iunie, iar serviciile şi construcţiile au revenit pe creştere.

Totodată, indicatorul privind incertitudinea în mediul de afaceri a revenit la nivelul de dinaintea izbucnirii conflictului dintre Iran şi Israel de la sfârşitul lunii februarie. Companiile continuă să indice tensiunile internaţionale şi costurile de producţie drept principale riscuri, însă problemele din lanţurile de aprovizionare şi presiunile generate de preţurile materiilor prime şi energiei s-au redus comparativ cu maximele înregistrate la începutul anului.

Pentru luna iulie, liderii de afaceri estimează că activitatea economică va continua să crească, însă într-un ritm mai moderat în industrie şi servicii şi doar uşor în sectorul construcţiilor.