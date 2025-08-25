Barbu (ARF): Eșalonarea datoriilor către CFR SA e singura soluție ca Transferoviar și CFR Călători să plătească aceste sume

Eșalonarea datoriilor la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI) acumulate de CFR Călători și Transferoviar este singura soluție ca aceste două companii să achite administratorului infrastructurii feroviare sumele datorate, a declarat luni, pentru AGERPRES, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu.

‘Am avut o ședință dimineață cu CFR Călători, Transferoviar, CFR SA și Electrificare CFR pentru a discuta acest subiect și a găsi soluții, în așa fel încât să nu cumva să oprească trenurile în România și, cu siguranță, se va găsi o soluție. Noi am identificat deja și câteva lucruri concrete pe care putem să le facem și vor găsi soluții să plătească CFR SA, că aceasta este soluția până la final, ca CFR Călători și Transferoviar să plătească CFR SA acea taxă de utilizare a infrastructurii – TUI – eșalonat și să-și achite datoriile. CFR Călători discută despre o sumă de 41 de milioane de lei și Transferoviar în jur de 7 milioane de lei. Eșalonarea acestor datorii este singura soluție astfel încât cele două companii să plătească administratorului infrastructurii feroviare aceste sume’, a afirmat Barbu.

Întrebat dacă s-a stabilit data limită de achitare a datoriilor, șeful ARF a răspuns: ‘A rămas să mai discute între ei. Noi, Autoritatea pentru Reformă Feroviară, nu putem fi decât moderatori în această situație, aici fiind contracte comerciale încheiate între companii comerciale, dar asta am făcut astăzi dimineață, cum vă spuneam: i-am pus la masă și sunt convins că o să continue discuțiile în cursul zilei de astăzi și o să găsească soluții să plătească o parte din aceste sume datorate CFR SA’.

În plus, ARF va aloca celor doi operatori o parte compensația pentru facilitățile de călătorie acordate diferitelor categorii sociale, iar CFR Călători va primi o altă sumă din contractul de servicii publice licitat pentru trenul nou.

‘Mai putem noi, de la ARF, să le alocăm o sumă de bani din suma acordată pentru facilități, ceea ce o vom face. Am făcut solicitare către Ministerul Transporturilor să ne deblocheze acești bani, să-i putem da operatorilor și ei mai departe către CFR SA, și o altă sumă pentru CFR Călători din contractul de servicii publice licitat pentru trenul nou. Referitor la facilități, nu este vorba de sume restante, Autoritatea pentru Reformă Feroviară are toate plățile achitate la zi către toți operatorii. Aici mă refer la compensația pe care trebuie să o plătească ARF către operatorii de transport feroviar de călători. Este vorba despre o sumă pe care trebuia să o achităm către operatori, însă ea nu a fost alocată deocamdată ARF de către Ministerul Transporturilor și am solicitat să fie alocată, ca mai departe s-o plătim operatorilor. Cât despre a doua măsură, este vorba de contractul licitat, contractul de transport călători licitat pentru trenul nou. Acolo era, de asemenea, o sumă pe care nu a încasat-o până acum CFR Călători, pentru că trebuia să mai îndeplinească niște condiții și acel tren trebuia să intre în proprietatea ARF. A intrat în proprietatea ARF zilele trecute, noi am făcut toate demersurile și acea sumă intră în contul CFR Călători. Astăzi în Trezorerie și mâine în contul comercial’, a explicat Mihai Barbu.

Practic, CFR Călători va primi în jur de 7,8 milioane de lei din contractul de servicii.

‘La plățile din facilitățile de călătorie pentru toți operatorii este vorba de suma de 31 de milioane de lei. Pentru toți cei șase operatori’, a precizat el.

Potrivit unor informații apărute luni în presă, CFR SA a trimis o notificare CFR Călători cu privire la faptul că a acumulat datorii de 41,41 milioane de lei la plata TUI, astfel că din data de 1 septembrie se suspendă trasele trenurilor Regio, iar de la 1 octombrie cele ale InterRegio până la achitarea acestora.