Barometrul INSCOP septembrie: AUR – 39,7%; PSD – 18,7% și PNL – 16,3%

AUR conduce în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, cu un avans de aproximativ 20 de procente față de următoarele două partide clasate – PSD și PNL, potrivit ediției a XIV-a a Barometrului INSCOP Research, realizat în perioada 1 – 7 septembrie.

Conform cercetării sociologice, 39,7% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 38,2% în mai 2026, 37% în aprilie, 38% în martie, 40,9% în ianuarie, 38% în noiembrie 2025, 40% în octombrie, 40,8% în septembrie, 40,5% în iunie, 38,1% în mai), pe locul doi situându-se PSD cu 18,7% (față de 17,5% în mai 2026, 20,1% în aprilie, 19,2% în martie, 18,2% în ianuarie, 19,5% în noiembrie 2025, 17,6% în octombrie, 17,9% în septembrie, 13,7% în iunie, 17,4% în mai).

Pe locul trei în preferințele electoratului se află PNL cu 16,3% (față de 20,3% în mai 2026, 15,5% în aprilie, 14,5% în martie, 13,5% în ianuarie, 14,6% în noiembrie 2025, 14,8% în octombrie, 15,2% în septembrie, 17,3% în iunie, 16% în mai), urmat de USR cu 9% (față de 10% în mai 2026, 12,7% în aprilie, 11,4% în martie, 11,7% în ianuarie, 12,3% în noiembrie 2025, 11,5% în octombrie, 12,8% în septembrie, 13,1% în iunie, 12,2% în mai).

Pentru UDMR ar vota 5,5% din alegători (față de 5% în mai 2026, 4,3% în aprilie, 4% în martie, 4,9% în ianuarie, 4,8% în noiembrie 2025, 5,2% în octombrie, 4% în septembrie, 5,2% în iunie, 4,5% în mai 2025), iar pentru SENS – 4,1% (față de 2,5% în mai 2026, 2,4% în aprilie, 3,6% în martie, 4% în ianuarie, 3,2% în noiembrie 2025, 3,4% în octombrie, 2,1% în septembrie, 2,4% în iunie).

S.O.S. România ar obține 2,7% (față de 2,9% în mai 2026, 2,8% în aprilie, 3,3% în martie, 2,8% în ianuarie, 1,7% în noiembrie 2025, 2% în octombrie, 2,8% în septembrie, 1,9% în iunie) și POT – 2,7% (față de 1,9% în mai 2026, 3,6% în aprilie, 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3,1% în noiembrie 2025, 2,6% în octombrie, 3,3% în septembrie, 4,2% în iunie).

De asemenea, 1% dintre votanți își exprimă preferința pentru un candidat independent (față de 0,9% în mai 2026, 1% în aprilie, 1,4% în martie, 2% în ianuarie, 1% în noiembrie 2025, 1,3% în octombrie, 0,6% în septembrie, 1,4% în iunie), iar pentru alt partid – 0,3% dintre votanți (față de 0,9% în mai 2026, 0,7% în aprilie, 1,6% în martie, 1,1% în ianuarie, 1,8% în noiembrie 2025, 1,6% în octombrie, 0,6% în septembrie, 0,5% în iunie).

Aceste date sunt raportate la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot, respectiv 70,6% din total eșantion.

Barometrul prezintă și datele raportate la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă și au declarat că ar merge sigur la vot, respectiv 45% din total eșantion.

Astfel, în acest caz, 40,2% dintre cei care au exprimat o opțiune de vot ar vota cu AUR, 17,2% cu PNL, 16,4% cu PSD, și 11,4% cu USR. Pentru UDMR ar opta 4,8% dintre alegători, pentru SENS – 4,8%, pentru POT – 2,2%, iar pentru SOS România – 1,8%. Pentru un candidat independent ar opta 1% dintre respondenți, iar pentru alt partid – 0,2%.

În privința estimării participării la vot pentru parlamentare, sondajul arată că, pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ‘sigur nu vor merge’ la vot și 10 ‘sigur da’, 17,8% dintre români au ales sigur nu, iar 56,7% au indicat sigur da, în timp ce 1,8% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

‘Prelungirea excesivă a crizei politice, cu toate costurile de economice, sociale și de imagine, tinde să aplatizeze scorurile electorale ale partidelor care au compus fosta coaliție de guvernare, niciunul nedepășind pragul de 20%. Dacă imediat după moțiunea de cenzură, PNL a înregistrat un salt electoral important, cele 4 luni de guvern interimar au erodat capitalul electoral acumulat în acel context de liberali care au revenit la procentele de dinainte de moțiunea de cenzură. PSD și USR se stabilizează, cu foarte ușoare recuperări de alegători mai ales în zona votanților mobilizați, iar AUR se menține în jurul procentului de 40%’, a arătat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese în perioada 1-7 septembrie 2026, metoda de cercetare fiind interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.