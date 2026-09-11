BCE a majorat dobânzile, pentru a contracara efectele conflictului din Orientul Mijlociu

Banca Centrală Europeană a majorat joi, cu 25 puncte de bază, cele trei rate ale dobânzilor reprezentative, a doua creștere din acest an, se arată într-un comunicat al organizației cu sediul la Frankfurt.

Astfel, rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor crește la 2,50%, 2,65% și, respectiv, 2,90% începând cu data de 16 septembrie 2026.

‘Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze presiuni inflaționiste, iar inflația ar trebui să se mențină la niveluri net superioare țintei pe o perioadă prelungită. Decizia adoptată astăzi subliniază angajamentul Consiliului guvernatorilor de a defini politica monetară astfel încât să asigure stabilizarea inflației la nivelul țintei de 2% pe termen mediu’, au indicat gardienii euro.

Scenariul de bază din noile proiecții ale experților BCE prevede că inflația totală se va situa, în medie, la 3% în 2026, la 2,5% în 2027 și la 2,1% în 2028. În ceea ce privește inflația exclusiv produse energetice și alimente, scenariul de bază ia în calcul niveluri de 2,5% în 2026, de 2,6% în 2027 și de 2,3% în 2028. Comparativ cu exercițiul din luna iunie, proiecția de bază privind inflația este nemodificată pentru 2026, fiind revizuită în sens ascendent pentru 2027 și 2028. Proiecția de bază privind creșterea economică se situează la 0,9% pentru 2026, la 1,4% pentru 2027 și la 1,5% pentru 2028. Aceste valori reprezintă o revizuire în sens ascendent atât pentru 2026, cât și pentru 2027, reflectând cu precădere reziliența peste așteptări a economiei zonei euro.

‘Perspectivele rămân deosebit de incerte, cu riscuri în sensul creșterii la adresa inflației și în sensul scăderii la adresa expansiunii economice. Referitor la șocul energetic, scenariile actualizate elaborate de experți ilustrează marea varietate de rezultate cu privire la modul în care creșterea economică și inflația ar evolua potrivit diferitelor ipoteze privind intensitatea și durata sa, precum și efectele sale indirecte și de runda a doua’, se arată în comunicat.

Prin decizia de joi, Consiliul guvernatorilor se menține într-o poziție favorabilă pentru a face față incertitudinilor generate de conflict. Consiliul guvernatorilor va urma o abordare bazată pe date și de la o ședință la alta pentru a determina orientarea adecvată a politicii monetare. Mai exact, deciziile Consiliului guvernatorilor privind ratele dobânzilor se vor baza pe evaluarea sa cu privire la perspectivele inflației și riscurile asociate acestora, având în vedere noile date economice și financiare, precum și la dinamica inflației de bază și la robustețea transmisiei politicii monetare. Consiliul guvernatorilor nu își asumă vreun angajament prealabil cu privire la o anumită traiectorie a ratelor dobânzilor, au dat asigurări gardienii euro.

Portofoliile Programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) și ale programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) se reduc într-un ritm măsurat și previzibil, în condițiile în care Eurosistemul nu mai reinvestește principalul aferent titlurilor ajunse la scadență, a anunțat BCE.

În plus, Consiliul guvernatorilor este pregătit să își ajusteze toate instrumentele în limitele mandatului său pentru a asigura stabilizarea inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu și pentru a menține funcționarea fără sincope a transmisiei politicii monetare. De asemenea, instrumentul de protecție a transmisiei politicii monetare (Transmission Protection Instrument – TPI) este disponibil pentru a contracara o dinamică nejustificată, dezordonată a pieței care constituie o amenințare gravă la adresa transmisiei politicii monetare la nivelul tuturor țărilor din zona euro, permițând astfel Consiliului guvernatorilor să își îndeplinească cu mai multă eficacitate mandatul privind stabilitatea prețurilor, se subliniaz[ ]n comunicatul BCE.