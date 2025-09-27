BCE efectuează noi experimente cu euro digital

Banca Centrală Europeană a anunțat vineri că va efectua anul viitor noi experimente cu privire la ceea ce ar putea fi realizat prin euro digital, un nou pas pentru proiectul cheie menit să păstreze autonomia financiară a zonei euro față de Statele Unite, transmite Reuters.

Experimentele din acest an cu sectorul privat au arătat că euro digital – un instrument de plată online esențial sprijinit de banca centrală – ar putea facilita, de exemplu, plățile automate la transportul public sau anumite rambursări, a precizat BCE.

În plus, luni, 29 septembrie, comisarul pentru economie Valdis Dombrovskis se va afla la Tallinn pentru a participa la Conferința privind moneda euro digitală în zona baltică, cu tema ‘Plăți și amprentă; politică într-un mediu în schimbare’, a informat Comisia Europeană. Participarea sa subliniază angajamentul Comisiei de a promova proiectul monedei euro digitale și de a sprijini competitivitatea. Dombrovskis va explora modul în care digitalizarea remodelează economia și importanța consolidării gradului de pregătire în conceperea sa, contribuția banilor digitali ai băncilor centrale la o economie digitală modernă și modalitățile de consolidare a autonomiei strategice și a rezilienței generale a Europei.

Conferința privind moneda euro digitală va evidenția valoarea sa ca bun public și ca pilon al unor sisteme de plată reziliente în contextul schimbărilor geopolitice și tehnologice. Discuțiile vor aborda raționamentul strategic al proiectului, pregătirile conduse de Banca Centrală Europeană și modul în care moneda euro digitală poate fi integrată atât în peisajul plăților naționale, cât și în cel european. Evenimentul va oferi, de asemenea, un forum pentru a analiza implicațiile pentru actorii publici și privați, potențialul de inovare financiară și necesitatea de a consolida sistemele de plată împotriva amenințărilor cibernetice și a riscurilor geopolitice mai ample.