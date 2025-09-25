BCE: Euro digital va fi lansat probabil în 2029

Banca Centrală Europeană vizează 2029 ca un calendar realist pentru lansarea euro digital, un instrument de plată online esențial sprijinit de banca centrală, a declarat Piero Cipollone, membru în boardul executiv al BCE, transmit Reuters și Bloomberg.

Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană și-ar putea finaliza, până în mai, punctele de vedere, apoi se va trece la elaborarea în comun a legislației. După adoptarea acesteia, BCE va avea nevoie de doi – trei ani pentru lansarea euro digital, a afirmat oficialul BCE la evenimentul ‘Viitorul finanțelor’, organizat de Bloomberg.

Proiectul euro digital câștigă teren, iar discuțiile în rândul statelor membre ale zonei euro progresează, susține Cipollone. Miniștrii de Finanțe din zona euro au ajuns săptămâna trecută la un acord privind limitele deținerilor clienților, un progres semnificativ.

‘Discuțiile la nivelul statelor membre avansează. O potențială dată de lansare a euro digital ar putea fi mijlocul lui 2029’, a declarat Cipollone.

BCE lucrează de ani de zile la pregătirea unui posibil euro digital, care ar putea deveni o alternativă la sistemele dominante de plăți Visa și Mastercard din SUA.

‘Trebuie să mergem înainte cu propriul nostru sistem de plăți digital, pentru a reduce dependența de alți furnizori. Cred că este o zonă cheie de progres, unde trebuie să avansăm și să face rapid progrese’, a afirmat recent ministrul spaniol de Finanțe, Carlos Cuerpo.

Deși sprijinul politic pentru un euro digital pare a fi extins, Parlamentul European nu a adoptat legislația necesară, argumentând că încă trebuie analizate anumite detalii.

Comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis a subliniat, de asemenea, necesitatea ca Europa să aibă un sistem de plăți independent pentru cumpărăturile online, în condițiile în care din ce în ce mai multe afaceri își mută activitatea pe internet.

‘Este important să consolidăm autonomia strategică a Europei, să nu depindem de sisteme de plăți externe, să avem un sistem de plăți adecvat la nivel european’, a declarat vineri Dombrovskis.

Unele state membre UE au propriile sisteme de plăți naționale digitale, dar niciunul nu este acceptat în interiorul blocului comunitar.

Deși Comisia Europeană a propus în 2023 legislația privind crearea euro digital, nu s-au întâmplat prea multe de atunci. Unii parlamentari și bancheri sunt îngrijorați că euro digital va determina firmele să nu mai apeleze la sectorul bancar și vor apărea riscuri legate de stabilitate.

‘BCE poate furniza arhitectura de bază prin care sectorul privat poate apoi construi soluțiile necesare. Vedem euro digital ca un proiect important, atât în privința dezvoltării tehnologice, cât și a autonomiei strategice a UE’, a dat asigurări Dombrovskis.