BCE lasă dobândă la 2% deoarece economia rezistă în pofida tensiunilor comerciale

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis, joi, să mențină nemodificată dobânda de referință la 2%, pentru a treia ședință consecutivă, transmite Reuters.

Instituția nu a oferit indicii cu privire la viitoarele decizii, într-un moment în care zona euro se bucură de o rară perioadă de inflație scăzută și creștere economică stabilă, chiar și pe fondul turbulențelor comerciale.

‘Consiliul guvernatorilor a decis astăzi ca cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate.Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% și, respectiv, 2,40%’, se arată în comunicatul de presă publicat la finalul reuniunii de joi a Consiliului guvernatorilor BCE.

Pentru a-și păstra toate opțiunile disponibile, BCE și-a repetat punctul său de vedere tradițional că deciziile viitoare vor fi ghidate de noile date economice și financiare, precum și că nu își asumă vreun angajament prealabil cu privire la o anumită traiectorie a ratelor dobânzilor.

‘Evaluarea Consiliului guvernatorilor privind perspectivele inflației este, în linii mari, nemodificată. Economia a continuat să înregistreze o creștere în pofida contextului internațional dificil. Piața robustă a forței de muncă, bilanțurile solide ale companiilor din sectorul privat și reducerile anterioare ale ratelor dobânzilor de către Consiliul guvernatorilor rămân surse importante de reziliență’, se menționează în comunicatul BCE.

Atenția analiștilor se îndreaptă spre conferința de presă a președintelui BCE, Christine Lagarde, programată să înceapă la ora 14:45 (ora Europei Centrale), ocazie cu care șefa BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza deciziilor adoptate joi.