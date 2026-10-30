BCE menține dobânda de referință la 2,5%, în pofida inflației ridicate

Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut, joi, nemodificată dobânda de referință, o decizie așteptată de analiști dar care a fost eclipsată de anunțul anterior privind demisia președintei Christine Lagarde la data de 7 februarie 2027, cu aproape nouă luni înainte de data la care se încheie în mod normal mandatul său, transmite AFP.

‘Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,50%, 2,65% și, respectiv, 2,90%’, se arată în comunicatul de presă publicat la finalul reuniunii de joi a Consiliului guvernatorilor BCE.

Potrivit gardienilor euro, prețurile produselor energetice au continuat să se majoreze, ceea ce prezintă riscuri la adresa perspectivelor inflației. Cu toate acestea, inflația de bază s-a menținut, până în prezent, în linii mari stabilă și nu se observă un răspuns semnificativ din partea câștigurilor salariale în acest stadiu. ‘Este probabil ca amploarea și durata șocului energetic, precum și implicațiile efectelor indirecte și de runda a doua să alimenteze inflația și să diminueze creșterea economică’, se arată în comunicatul BCE.

Atenția analiștilor se îndreaptă spre conferința de presă a președintelui BCE, Christine Lagarde, programată să înceapă la ora 14:45 (ora Europei Centrale), ocazie cu care șefa BCE va face comentarii asupra motivelor aflate la baza deciziilor adoptate joi.