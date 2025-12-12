BCE propune simplificarea regulilor pentru bănci

Banca Centrală Europeană (BCE) a propus joi simplificarea regulilor pentru creditorii din regiune în ideea de a-i ajuta să concureze la nivel internațional, dar a insistat că această mișcare nu va slăbi barierele menite să prevină crizele, informează AFP.

Europa a fost sub presiune pentru a relaxa o rețea complexă de reglementări din cauza temerilor că băncile sale vor rămâne și mai mult în urma rivalilor americani deja dominanți, în timp ce administrația Trump încearcă să reducă reglementările din cea mai mare economie a lumii.

Vicepreședintele BCE, Luis de Guindos, a declarat că propunerile, care vor fi prezentate executivului Uniunii Europene spre examinare, vizează oferirea ‘un cadru mai simplu și începerea reducerii sarcinilor inutile’. Cu toate acestea, în timpul unei conferințe de presă, Luis de Guindos a subliniat că: ‘eforturile de simplificare ar trebui să mențină rezistența băncilor. Și prin rezistența băncilor, ne referim la nivelul capitalului’.

O propunere cheie este simplificarea regulilor actuale care guvernează cerințele de capital ale băncilor, care au fost introduse în urma crizei financiare globale din 2008-2009. Aceasta ar implica fuzionarea mai multor tipuri de amortizoare de capital pe care băncile trebuie să le dețină în prezent, reducându-le la doar două. Regulile pentru băncile mai mici ar urma să fie relaxate ‘într-un mod prudent’, conform ideilor prezentate de banca centrală pentru cele 20 de țări care utilizează moneda euro.

BCE a propus, de asemenea, consolidarea capacității anumitor tipuri de obligațiuni de a ‘absorbi pierderile’. Propunerea se referea la așa-numitele obligațiuni de tip AT1 emise de bănci, care au fost în centrul atenției încă de la implozia Credit Suisse din 2023.

Pentru a facilita preluarea băncii elvețiene de către rivala UBS, autoritățile de reglementare au depreciat la zero o mare parte din obligațiuni – înfuriind deținătorii de obligațiuni, care, în mod normal, sunt mai bine protejați decât acționarii.

De asemenea, BCE a solicitat simplificarea testelor de stres la nivelul UE la care băncile trebuie să fie supuse în prezent și relaxarea cerințelor de raportare.

Recomandările instituției cu sediul la Frankfurt vor contribui la discuțiile care vor avea loc la nivelul UE, care examinează relaxarea regulilor bancare ca parte a unui efort mai amplu de a reduce reglementările oneroase din multe sectoare.