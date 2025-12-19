BCE se așteaptă la un avans mai solid al economiei zonei euro în 2026

Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat joi că se așteaptă ca economia zonei euro să accelereze mai puternic în 2026 decât se estima anterior, în pofida barierelor comerciale globale mai ridicate, transmite DPA.

Economia zonei euro ar urma să crească anul viitor cu 1,2%, după ce în septembrie BCE estima un avans de 1%. Expansiunea în 2027 și 2028 ar urma să se situeze la 1,4%, un nivel similar cu cel previzionat anterior de BCE. În acest an, economia zonei euro ar urma să crească cu 1,4%, estimările fiind în creștere ușoară față de septembrie, când BCE prognoza un avans de 1,2%.

Zona euro va fi compusă din 21 de țări de la 1 ianuarie, când Bulgaria adoptă euro.

‘Economia zonei euro s-a dovedit a fi mai rezilientă decât se estima, chiar dacă restricțiile comerciale, inclusiv taxele vamale americane mai ridicate, afectează activitatea economică pe plan global’, a apreciat joi BCE.

Inflația în zona euro ar urma să se situeze la 1,9% în 2026, față de nivelul de 1,7% previzionat în septembrie, și de un nivel de 2,1% așteptat pentru acest an.

Joi, Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate ratele dobânzilor, pentru a patra ședință consecutivă, apreciind că economia zonei euro este suficient de puternică și nu mai are nevoie de măsuri de stimulare.

‘Consiliul guvernatorilor a decis ca cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% și, respectiv, 2,40%’, se arată în comunicatul de presă publicat la finalul reuniunii BCE.