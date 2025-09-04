BCE spune că este nevoie de un euro digital în situații de perturbări majore precum blackout-ul din Spania

Este nevoie de o versiune digitală a monedei euro pentru ca rezidenții zonei euro să poată continua să facă plăți chiar și în cazul unor perturbări majore precum pana de curent din Spania, tăierea cablurilor submarine din Marea Baltică sau atacurile cibernetice împotriva băncilor, a declarat joi Piero Cipollone, membru în boardul executiv al Băncii Centrale Europene, informează EFE.

‘Euro digital va asigura că toți europenii pot plăti, în orice moment, cu un mijloc de plată digital gratuit și universal acceptat, chiar și în cazul unor perturbări majore’, a declarat Piero Cipollone în Comisia pentru Afaceri Economice a Parlamentului European.

Cipollone a subliniat că, în prezent, nucleul sistemelor de plată digitale din Europa depinde de furnizori din afara Uniunii Europene, ceea ce ar putea limita capacitatea Europei de a acționa rapid și independent, ‘în special în momente de criză’.

Oficialul BCE a mai spus că serviciile de plată sunt ‘la fel de esențiale pentru viața de zi cu zi ca electricitatea sau apa potabilă’ și, prin urmare, trebuie să fie întotdeauna disponibile, lucru ‘deosebit de important în lumea de astăzi, marcată de tensiuni politice în creștere și de atacuri cibernetice din ce în ce mai sofisticate’. În acest sens, Cipollone a susținut că autoritățile publice trebuie să garanteze continuitatea acestor servicii în perioade de criză, iar pe măsură ce numerarul – ‘unicul’ mecanism de securitate existent astăzi – se retrage în fața plăților digitale, ‘este necesar să fie completat cu o versiune digitală’.

‘Incidente precum sabotarea cablurilor submarine din Golful Finlandei și Marea Baltică sunt o reamintire a cât de fragilă poate fi infrastructura noastră. Iar perturbările nu sunt doar rezultatul unor crize geopolitice sau de securitate. Gândiți-vă la întreruperile rețelei electrice din Spania și Portugalia din primăvara trecută, timp în care mulți oameni nu au putut plăti pentru că nu aveau numerar la îndemână’, a spus Cipollone. ‘În acest context, euro digital poate avea un impact semnificativ, nu numai ca inovație tehnologică, ci și ca bun public care consolidează reziliența Europei’, a adăugat Cipollone.

BCE lucrează de ani de zile la pregătirea unui posibil euro digital, deși decizia de a-l lansa va depinde de aprobarea statelor membre din zona euro.