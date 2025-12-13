BCE va testa 110 bănci cu privire la managementul riscurilor geopolitice

Banca Centrală Europeană a anunțat vineri că va solicita unui număr de 110 dintre cele mai mari bănci din zona euro să analizeze modul în care șocurile geopolitice majore le-ar afecta activitatea și ce măsuri ar fi necesare pentru a atenua impactul, transmite Reuters.

Cu prilejul unui așa-numit test invers de stres în 2026, BCE va solicita băncilor să descrie ce tip de șoc politic le-ar reduce fondurile proprii de nivel 1 cu 300 de puncte de bază și efectul acestuia asupra lichidității și condițiilor de finanțare.

Gestionarea riscului geopolitic se numără printre principalele priorități ale BCE în următori ani și instituția de la Frankfurt urmărește să identifice vulnerabilitățile specifice băncilor și să conteste presupunerile creditorilor cu privire la expunerea la risc.

‘Exercițiul va evalua măsura în care capacitățile de testare la stres ale băncilor iau în considerare riscurile geopolitice. În acest sens, exercițiul va avea ca scop promovarea capacităților proprii ale băncilor de gestionare a riscurilor, în special în test invers de stres, și a capacității acestora de a concepe planuri relevante și prudente de capital și redresare’, a declarat BCE într-un comunicat.

Rezultatele testelor vor fi anunțate în vara anului 2026.

Deși rezultatele nu ar trebui să afecteze cerințele de capital, orice slăbiciune scoasă la lumină va fi inclusă în procesul de supraveghere și evaluare al BCE, care este utilizat pentru a spune băncilor cât capital trebuie să dețină pe lângă minimumul reglementat.