BEI accelerează și simplifică investițiile verzi, stimulând competitivitatea, securitatea energetică și poziția de lider tehnologic a Europei

Consiliul de administrație al Băncii Europene de Investiții (BEI) a adoptat, marți, cea de-a doua fază a Foii de parcurs inovatoare privind banca pentru climă, concentrându-se pe competitivitate, securitate și prețuri mai mici ale energiei pentru companii și familii, informează un comunicat de presă al instituției financiare.

Bazându-se pe succesul răsunător al foii de parcurs de la lansarea acesteia în 2020, a doua fază stabilește prioritățile Grupului BEI până la sfârșitul acestui deceniu, totodată simplificând radical procedurile sale pentru a accelera investițiile verzi.

Faza a doua se bazează pe trei pârghii principale: concentrare mai puternică pe competitivitate, securitate și prețuri mai mici ale energiei pentru companii și familii, prin asigurarea energiei curate la prețuri accesibile și produse local pentru întreprinderi și gospodării, promovarea soluțiilor inovatoare și consolidarea poziției de lider tehnologic a Europei; dublarea finanțării pentru adaptare la 30 miliarde euro între 2026 și 2030; eliminarea suprareglementării prin recurgerea la autoevaluare, reguli și rapoarte existente, criterii de referință, standarde de reglementare și reguli privind contrapărțile, precum și la utilizarea extinsă a instrumentelor eficiente de evaluare a eligibilității verzi.

‘Bazându-ne pe succesul răsunător al Foii noastre de parcurs privind banca pentru climă, ne dublăm eforturile care vizează tranziția verde, pentru că așa este corect pentru viitorul nostru și așa este rațional pentru economiile noastre. Cu o revoluție energetică aflată în plină desfășurare, menținem direcția pentru competitivitatea și securitatea prezentului și pentru planeta viitorului’, a declarat președinta Grupului BEI, Nadia Calvino.

De la lansarea Foii de parcurs privind banca pentru climă în 2020, Grupul BEI a sprijinit investiții verzi în valoare de peste 560 miliarde euro – aproximativ 90% fiind în Uniunea Europeană (UE) – și este pe drumul cel bun pentru a-și îndeplini obiectivul principal de a sprijini investiții verzi în valoare de cel puțin 1.000 miliarde euro în acest deceniu. Cu cea de-a doua fază a foii de parcurs, Grupul BEI își reafirmă angajamentul de a aloca peste jumătate din finanțările sale anuale acțiunilor climatice și durabilității mediului.

În perspectivă, Grupul BEI va intensifica eforturile de consolidare a competitivității Europei, prin sprijinirea tehnologiilor curate, întărirea lanțurilor de aprovizionare, susținerea întreprinderilor în reducerea cheltuielilor cu energia, precum și îmbunătățirea securității energetice, cu produse specializate, cum ar fi finanțarea personalizată pentru contractele de achiziție de energie electrică. Grupul BEI a planificat finanțări noi în valoare record de 11 miliarde euro pentru rețelele energetice numai în acest an, mobilizând deja 40% din investițiile totale ale Europei în acest sector în 2024, cu ambiția de a crește cifra și mai mult în acest an.

O nouă inițiativă de 17 miliarde euro va ajuta 350.000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) europene să investească în economii de energie, iar contragaranțiile pentru producătorii de energie eoliană și de componente de rețele vor asigura o aprovizionare durabilă. Programul TechEU, cea mai mare inițiativă de finanțare a inovării în Europa, își propune să mobilizeze 250 miliarde euro până în 2027, sprijinul pentru inovatorii în domeniul tehnologiei curate fiind printre prioritățile sale cheie.

Pentru a asigura o tranziție verde echitabilă, BEI sprijină, de asemenea, gospodăriile cu venituri mici prin împrumuturi pentru renovare accesibile și leasing de active de tehnologie curată, cum ar fi vehicule și pompe de căldură, în parteneriat cu băncile locale. Un nou pachet de investiții și consultanță în domeniul egalității de gen în contextul climei va extinde furnizarea de soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon și de adaptare la schimbările climatice pentru femei, fete și diverse grupuri de populație din întreaga lume.

Investițiile în adaptare sunt atât esențiale, cât și raționale din punct de vedere economic, comentează BEI. Numai în această vară, fenomenele meteorologice extreme din Europa au cauzat pierderi economice pe termen scurt de cel puțin 43 miliarde euro, în timp ce se estimează că fiecare euro cheltuit pentru prevenire și adaptare va economisi între cinci și șapte euro din daune și cheltuieli viitoare de reconstrucție.

Grupul BEI își va dubla finanțarea pentru adaptarea la schimbările climatice la 30 miliarde euro pentru perioada 2026-2030, în comparație cu cei cinci ani precedenți. Acest sprijin sporit se va concentra pe agricultură, gestionarea ciclului apei, companii, orașe, regiuni și comunități vulnerabile, în strânsă colaborare cu Comisia Europeană și partenerii naționali, regionali și din sectorul privat. Pentru a ajuta clienții să demareze proiectele, Grupul BEI va crește asistența tehnică, inclusiv pentru cele mai vulnerabile populații ale lumii, cum ar fi statele insulare mici în curs de dezvoltare, țările cel mai puțin dezvoltate, comunitățile cu venituri mici, popoarele indigene, femeile, migranții, tinerii și persoanele în vârstă.

Grupul BEI își simplifică procesele pentru a accelera accesul la finanțare verde și a reduce sarcinile administrative, în special pentru IMM-uri. Prin valorificarea standardelor de raportare ale UE, cum ar fi Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (CSRD), și prin extinderea utilizării instrumentelor digitale cum ar fi Green Checker, Grupul BEI accelerează și simplifică accesul la finanțare și reduce birocrația pentru clienții săi.

Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția de creditare pe termen lung a Uniunii Europene deținută de statele membre ale acesteia. BEI finanțează investiții în jurul a opt priorități principale care susțin obiectivele de politică ale UE: acțiunile climatice și de mediu, digitalizarea și inovarea tehnologică, securitatea și apărarea, coeziunea, agricultura și bioeconomia, infrastructura socială, o Europă mai puternică într-o lume mai pașnică și mai prosperă și uniunea piețelor de capital europene.