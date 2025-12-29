Binance a ajuns la 300 de milioane de utilizatori în 2025

Binance atinge un nou milestone în 2025: în decembrie, exchange-ul ajunge la 300 de milioane de utilizatori la nivel global și obține o licență globală în cadrul ADGM. Platforma a menținut constant aproximativ 60% din volumul spot al tuturor exchange-urilor centralizate (CEX), chiar și în perioade de volatilitate ridicată, precum creșterea din octombrie 2025, când volumul zilnic total de pe spot a fost de peste 60 de miliarde de dolari. Aprobarea ETF-urilor Bitcoin pe spot în 2024 și cadrul MiCA din Europa au dus la creșterea participării instituționale, ceea ce a dus la o creștere a lichidității în ecosistemul Binance.

Binance a ajuns la un prag important în decembrie 2025: 300 de milioane de utilizatori înregistrați.Deși titlul este impresionant, motorul de lichiditate care a scalat prin orice tip de piață a fost construit timp de 8 ani.

Un raport Kaiko dezvăluie că activitatea de tranzacționare, creșterea numărului de utilizatori sau profunzimea pieței alimentează această lichiditate de neegalat a Binance.

De la primele luni din 2017, până la piața highly automatizată, dominată de instituționali astăzi, avantajul principal al Binance a rămas constant: un order book adânc și rezistent. Asta atrage traderii, care, la rândul lor, atrag mai multă lichiditate, care atrage și mai mulți utilizatori.

Care sunt principalele concluzii ale raportului?

O zi istorică ce surprinde amploarea infrastructurii exchange-ului: Pe 1 decembrie anul acesta, Binance a procesat 20 de miliarde de dolari în volumul spot, prin 61,9 milioane de tranzacții. Acest lucru depășește cu mult al doilea cel mai mare exchange, Coinbase (3,6 miliarde de dolari în volum, cu 6,2 milioane de tranzacții), și al treilea, OKX (3 miliarde de dolari în volum, cu 9,9 milioane de tranzacții). 449 de active au fost tranzacționate, acoperind 1.630 de perechi de tranzacționare.

Reglementările din ce în ce mai clare aduc influxuri stabile: Aprobarea ETF-urilor Bitcoin pe spot în 2024 și cadrul MiCA din Europa au stimulat participarea instituțională. Asta a adus lichiditate (mai “diversă și stabilă”) în ecosistemul Binance.

Cota Binance din volumul total spot la nivel global a accelerat începând din 2019: Binance a menținut constant aproximativ 60% din volumul spot al exchange-urilor centralizate (CEX).

Piețele spot ale Binance reflectă un mix echilibrat de tranzacționare algoritmică, instituțională și din partea retail-ului: BTC reprezintă aproximativ 28,6% din volumul total de pe piața spot al Binance, ETH contribuie cu aproximativ 22%, în timp ce active precum SOL și alte altcoin-uri denominate în stablecoin-uri ocupă restul.

O nouă fază: reglementare și licența ADGM

Licența ADGM acordată Binance-ului în decembrie 2025 marchează un pas semnificativ. Din 5 ianuarie 2026, entitățile Binance vor opera sub cadrul de reglementare al Abu Dhabi ca exchange (bursă de criptomonede), clearinghouse (o casă de compensare) și broker-dealer.

Asta permite platformei să îndeplinească standarde recunoscute de guvernanță la nivel global, management al riscului și protecție a investitorilor, sporind reglementărilor și credibilitatea pentru utilizatori, instituții și parteneri din întreaga lume.

De ce contează reglementarea? Instituțiile câștigă încredere să direcționeze fluxuri mai mari de capital. Asta duce la reducerea spread-urilor, ceea ce duce la îmbunătățirea calității execuției. Iar asta atrage și mai mulți utilizatori.