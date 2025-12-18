Binance obține certificarea ISO/IEC 42001 pentru guvernanța responsabilă a inteligenței artificiale

Binance, cea mai mare bursă crypto din lume după numărul de utilizatori și volumul de tranzacționare, a obținut certificarea ISO/IEC 42001, un standard global pentru guvernanța responsabilă a inteligenței artificiale. Această certificare arată angajamentul Binance față de implementarea etică, transparentă și sigură a AI-ului în toate operațiunile sale.

ISO/IEC 42001, publicat în decembrie 2023, este un standard internațional care specifică cerințele pentru un Sistem de Management al Inteligenței Artificiale (AIMS) și ghidează organizațiile în guvernanța și managementul responsabil al tehnologiilor de inteligență artificială.

Certificarea acoperă atât utilizarea internă a AI-ului de către Binance, cât și proiectarea, implementarea și managementul sistemelor de inteligență artificială în întreaga companie. Aceasta asigură că tool-urile sunt aplicate în mod responsabil, în conformitate cu standardele internaționale și susține dezvoltarea sigură, implementarea și monitorizarea continuă a tehnologiilor AI.

Prin adoptarea acestui cadru pe întregul ciclu de viață al AI-ului, Binance îmbunătățește siguranța, fiabilitatea și responsabilitatea sistemelor sale de inteligență artificială, aliniindu-se cu reglementările emergente, cum ar fi Actul UE privind AI.

„ISO/IEC 42001 validează structura pe care am construit-o în jurul inteligenței artificiale responsabile. Guvernanța, în termeni simpli, înseamnă reguli clare și supraveghere reală, dar, în practică, este vorba despre asigurarea că sistemele noastre de inteligență artificială se comportă conform intenției, chiar și pe măsură ce devin mai complexe. Echipa noastră susține acest lucru prin evaluări detaliate ale riscurilor, protecția datelor și monitorizare continuă care mențin sistemele noastre sigure, previzibile și aliniate cu standardele globale”, spune Jimmy Su, Chief Security Officer la Binance.

Binance optimizează procesele de conformitate și audit, permițând în același timp o guvernanță eficientă și scalabilă a AI-ului prin sisteme familiare și responsabilități clare ale echipelor. Compania are și alte certificări ISO: ISO 27001 pentru securitate, ISO 27701 pentru confidențialitate și ISO 22301 pentru continuitatea afacerii.

„Obținerea certificării ISO/IEC 42001 reflectă angajamentul puternic al Binance față de inovația responsabilă,” a declarat Richard Teng, co-CEO al Binance. „Împreună cu autorizația de la FSRA a ADGM (recent obținută), aceasta subliniază standardele de guvernanță și supraveghere pe care le construim la nivel global. Pe măsură ce tehnologiile de inteligență artificială evoluează, vom continua să menținem cele mai înalte niveluri de transparență și protecție a utilizatorilor pentru a consolida încrederea în industria Web3”, concluzionează Teng.

Certificarea a fost acordată de A-LIGN, un evaluator de conformitate de încredere, acreditat de ANSI National Accreditation Board (ANAB) pentru efectuarea certificărilor ISO/IEC 42001.