Bitcoin scade pe fondul blocării Legii Clarity. ETF-urile bitcoin spot au avut cea mai bună săptămână

După ce a atins un nivel de 98.000 de dolari la începutul săptămânii trecute, bitcoin a scăzut cu 6% pe fondul blocării aprobării proiectului de Lege privind structura pieței criptoactivelor din SUA (Legea Clarity) și al temerilor reînnoite legate de tarife vamale între SUA și Uniunea Europeană, care afectează sentimentul pieței, relevă o analiză dată luni publicității de platforma de investiții eToro.

În timp ce temerile legate de tarifele vamale afectează sentimentul pieței, ETF-urile bitcoin de tip spot din SUA au înregistrat cea mai bună săptămână din octombrie.

‘Legea Clarity, care are ca scop crearea unui cadru de reglementare clar pentru activele digitale în SUA, a determinat retragerea sprijinului din partea unor actori cheie din industria cripto, oferta de randament pentru stablecoins fiind în centrul divergențelor. Băncile au susținut că permiterea randamentului pentru stablecoins ar putea atrage depozitele din conturile bancare tradiționale, creând îngrijorări privind stabilitatea financiară, în timp ce actorii cheie din industria cripto au susținut că finanțele tradiționale urmăresc să elimine concurența prin interzicerea acestui lucru. Viitorul proiectului de lege este acum incert, unii analiști sugerând că acesta ar putea fi retras complet dacă nu se ajunge la un acord’, spune Simon Peters, analistul platformei de investiții eToro pentru piața criptoactivelor.

În perspectiva acestei săptămâni, au fost publicate datele privind cheltuielile de consum personal PCE – măsura preferată a Fed pentru inflație -, iar datele privind PIB-ul SUA vor fi cunoscute joi. O valoare scăzută ar putea stimula speranțele investitorilor pentru reduceri mai rapide ale ratelor dobânzilor de către Fed și ar putea determina creșterea prețurilor criptoactivelor.

În ultimele șapte zile, DASH a crescut cu peste 116% și continuă să profite de valul de ‘interes pentru monedele care asigură confidențialitatea’.

ICP a crescut cu 37% față de săptămâna trecută, în urma unei propuneri a DFINITY, un contributor major la blockchain-ul Internet Computer, de a reduce rata de emitere a noilor ICP, precum și a mecanismelor de stimulare a cererii de tokenuri și de creștere a arderii – procesul de eliminare permanentă a tokenurilor din circulație, reducând astfel oferta totală.

În ceea ce privește ETF-urile bitcoin de tip spot din SUA acestea au înregistrat intrări de peste 1,4 miliarde de dolari, cea mai mare sumă săptămânală de la începutul lunii octombrie.

Miercuri, 14 ianuarie, s-au înregistrat intrări de 840,6 milioane de dolari, IBIT-ul BlackRock atrăgând 648,4 milioane de dolari – a nouăsprezecea zi ca mărime. În plus, marți și miercuri s-au lichidat poziții short în valoare de aproximativ 400 de milioane de dolari, traderii care pariau împotriva creșterii prețului bitcoin fiind forțați să-și lichideze pozițiile, ceea ce a contribuit la creșterea presiunii de cumpărare și a propulsat bitcoin la nivelul de preț de 98.000 de dolari.

