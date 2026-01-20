Bitget: 600 milioane de deținători cripto în lume. Ce urmează în 2026 și de ce industria intră în etapa de maturizare?

Industria cripto se maturizează, iar 2026 se conturează ca anul reglementării și al integrării reale cu finanțele clasice, arată Ignacio Aguirre Franco, directorul de marketing al Bitget, cea mai mare platformă de schimb universal din lume. Datele globale confirmă interesul tot mai mare față de activele digitale, cu o estimare de 600 milioane de deținători la nivel mondial.

Ultimul an a schimbat piața cripto, care a câștigat o legitimitate nouă în rândul investitorilor din întreaga lume. Activele digitale deținute la nivel mondial este în creștere, pe fondul participării ridicate a investitorilor instituționali. Mai mult, este vorba despre o schimbare structurală a întregului sistem financiar, în care activele tradiționale și criptomonedele se contopesc.

Tranzacțiile de retail au crescut cu 125% între ianuarie și septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, potrivit raportului TRM Labs 2025 Crypto Adoption and Stablecoin Usage. Astfel, piața cripto demonstrează că a trecut de la „marginea internetului” în centrul comerțului de zi cu zi.

De asemenea, aproximativ 10% din cei 6 miliarde de utilizatori de internet dețin acum o formă de criptomonedă, mai arată raportul Digital 2026 Global Overview. Această cifră reprezintă o creștere de 12,5% a numărului total de deținători între începutul lui 2025 și începutul lui 2026. Totalul ajunge la 600 de milioane și confirmă integrarea tot mai profundă a activelor digitale în viața „populației online” globale.

Cine investește în cripto la nivel global?

Cele mai recente date ale raportului Digital 2026 Global Overview arată că 25% dintre deținătorii de criptomonede au între 25 și 34 de ani, în timp ce 20% dintre aceștia se încadrează în intervalul 16-24 de ani, iar 22% între 35 și 44 de ani. Această fragmentare confirmă interesul din partea generațiilor Millennials și Gen Z. Este vorba despre grupuri mai tinere native digital, care manifestă adesea o neîncredere față de instituțiile financiare tradiționale.

Pentru ele, investițiile alternative descentralizate reprezintă nu doar o oportunitate financiară, ci și un răspuns la situația actuală în care se află, mai ales când sistemul bancar clasic pare adesea inaccesibil sau depășit, mai spune Ignacio Aguirre Franco.

Factori regionali care determină adopția cripto

Deși cifrele la nivel global sunt impresionante, motivațiile pentru adopție variază de la o regiune la alta. Spre exemplu, America de Nord și-a consolidat deja poziția de centru instituțional global pentru activele digitale. Regiunea a înregistrat o creștere anuală de 49%, ceea ce reprezintă 26% din activitatea globală de tranzacționare în perioada analizată, conform raportului Chainalysis 2025 Geography of Cryptocurrency.

În acest caz, principalul motor este integrarea pe scară mare a ETF-urilor spot pe Bitcoin, lansate de mari companii de administrare a activelor. Această tranziție de la entuziasmul speculativ la alocarea de capital pe termen lung demonstrează că, în America de Nord, Bitcoin este privit tot mai mult ca un activ legitim de rezervă pentru trezorerii.

În contrast, regiunea Asia-Pacific conduce în ceea ce privește viteza de creștere, cu un avans anual de 69%. Aici, adopția deschide un model bazat pe utilitate practică la nivel de bază. Portofoliile sunt foarte diversificate, reflectând nevoi concrete, de la utilizarea intensă a platformelor DeFi și gaming blockchain până la servicii esențiale precum transferurile internaționale de bani.

În mod similar, în America Latină, activele digitale au evoluat într-o necesitate funcțională. Creșterea de 63% a regiunii este susținută de o utilizare intensă a stablecoin-urilor ancorate la dolarul american. În piețe precum Brazilia și Argentina, acești „dolari digitali” au devenit instrumente principale pentru comerțul zilnic și pentru protejarea economiilor împotriva devalorizării monedelor locale, explică directorul de marketing al Bitget.

Europa menține o poziție importantă, cu o creștere anuală de 42%. Germania s-a impus ca destinație preferată pentru companiile de criptomonede, cu o creștere de 54% în ultimul an. Creșteri majore se înregistrează și în Europa de Est, unde combinația dintre incertitudinea economică și nivelul ridicat de competență tehnică face ca activele digitale să fie o alternativă atractivă pentru conservarea valorii.

Deși implementarea finală a cadrului MiCA în decembrie 2025 a creat o bază de încredere la nivel mondial, portofoliile de retail europene rămân prudente, fiind încă puternic concentrate în „blue chips” precum Bitcoin și Ethereum, mai subliniază directorul de marketing al Bitget.

2026, anul infrastructurii

Traiectoria pentru anului 2026 sugerează că narațiunea globală se mută de la speculația alimentată de entuziasm la adopția bazată pe infrastructură. Potrivit Statista, adopția criptomonedelor este estimată să ajungă la 12,24% din populație până la finalul lui acestui an, semnalând un pas important către faza de „majoritate timpurie” din ciclul de viață al tehnologiei.

Această următoare etapă este definită de trezoreriile în Bitcoin și de produse financiare sofisticate. Adopția instituțională a devenit un semnal de legitimitate, cu dețineri corporative de Bitcoin în creștere cu 84% de la an la an, depășind 1,08 milioane BTC până la finalul lui 2025.

Marile instituții financiare nu mai stau pe margine: JPMorgan a lansat produse de obligațiuni structurate legate de ETF-uri pe Bitcoin, iar giganți tradițional prudenți precum Vanguard și-au deschis platformele către active cripto. În același timp, consorțiul european Qivalis, condus de bănci precum ING și BNP Paribas, urmează să lanseze un stablecoin euro reglementat până la finalul lui 2026, reducând și mai mult distanța dintre finanțele tradiționale și cele digitale.

În cele din urmă, datele din 2025 arată că provocarea pentru 2026 nu mai este demonstrarea existenței criptomonedelor, ci rafinarea valorii lor practice. Fie prin profunzimea instituțională din Vest, fie prin utilitatea operațională din Sudul Global, sistemul financiar global se îndreaptă către o realitate on-chain care prioritizează structuri de piață reziliente, în detrimentul entuziasmului temporar, mai adaugă Ignacio Aguirre Franco, directorul de marketing al Bitget.