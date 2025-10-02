BMW recheamă peste 145.000 de vehicule în SUA din cauza unui defect la demaror

BMW va rechema peste 145.000 de maşini în Statele Unite, după ce Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului (NHTSA) a avertizat miercuri că supraîncălzirea demarorului ar putea creşte riscul de incendiu, transmite Reuters.

Problema afectează modelele 340i, X7 şi X5 fabricate în 2020.

Dealerii BMW vor înlocui gratuit motorul de pornire al vehiculului, a precizat autoritatea americană.

Rechemarea vine la doar câteva zile după ce NHTSA a anunţat o altă campanie similară a BMW, care vizează peste 196.000 de maşini în SUA, tot din cauza unui defect la demaror, care poate provoca supraîncălzire şi un scurtcircuit.