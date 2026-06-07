Piaţa imobiliară revine pe creştere, după opt luni de scăderi la nivel naţional

Piaţa imobiliară revine pe creştere, în luna mai fiind înregistrată prima majorare a tranzacţiilor la nivel naţional (0,1%), după opt luni de scăderi. În Bucureşti, piaţa imobiliară este mult mai dinamică, fiind înregistrat un avans cu aproape 16% pe zona tranzacţiilor cu unităţi individuale.

În Capitală, luna mai este a doua lună consecutivă de creştere în Capitală, cu peste 3.900 de tranzacţii cu unităţi individuale, ceea ce înseamnă un plus de 15,9% faţă de mai 2025, dar şi un avans de 2,2% raportat în luna aprilie, potrivit unei analize realizate de către platforma imobiliară Storia, care are la bază datele ANCPI şi INS.

La nivel naţional, numărul tranzacţiilor în mai a fost de circa 12.400, în creştere cu 0,1% comparativ cu luna similară din 2025.

„Analiza datelor oficiale publicate de ANCPI şi INS arată că luna mai marchează o uşoară creştere a numărului de tranzacţii la nivel naţional, după opt luni consecutive de scăderi. Seria de declin a început în august 2025, pe fondul modificărilor fiscale care au influenţat piaţa rezidenţială, iar datele din prezent arată că Bucureştiul se remarcă printr-o dinamică mai bună decât restul pieţei. Vedem astfel semnale că interesul cumpărătorilor rămâne activ, chiar dacă piaţa continuă să fie influenţată de factori fiscali şi financiari”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia şi OLX Imobiliare în România).

Singurul mare judeţ care a înregistrat creştere este Timiş, în vestul ţării fiind înregistrate peste 1.100 de tranzacţii, cu 41% mai multe comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Numărul de tranzacţii a scăzut, însă, în Ilfov (-2,4%), Constanţa (-5,2%), Cluj (-6,2%), Braşov (-12,8%) şi, mai ales, în Iaşi (-22,7%).

Dintre judeţele de nivel mediu, merită remarcată din nou evoluţia din Sibiu, unde după creşterea numărului de tranzacţii cu 45% în luna aprilie, în luna mai a fost înregistrată iar creştere (aproape 27%), Sibiul intrând în top 10 judeţe după numărul de tranzacţii cu unităţi individuale.

Stagnare în Bucureşti

În Bucureşti, numărul de tranzacţii a scăzut cu 6,5%, la aproximativ 36.900, în perioada martie – mai 2026, cele mai recente trei luni pentru care există informaţii. Capitala iese în evidenţă printr-o stagnare a numărului de tranzacţii la aproximativ 11.200, ceea ce înseamnă că scăderea din martie a fost anulată de creşterile din aprilie şi mai.

De asemenea, trei dintre marile judeţe au înregistrat scăderi mai mici decât media naţională: Timiş (-2,5%), Braşov (-5%) şi Ilfov (-5,1%). În schimb, scăderi mai mari decât media naţională s-au înregistrat în Cluj (-6,8%), Iaşi (-15,3%) şi Constanţa (-17,1%), se precizează în analiză. Sibiul, în schimb, a raportat o creştere a numărului de tranzacţii cu 24%, în urma evoluţiilor bune din ultimele două luni.

Scădere cu 12%, la cinci luni

În primele cinci luni ale anului, pe piaţa imobiliară s-au înregistrat peste 61.700 de tranzacţii cu unităţi individuale, în scădere cu aproape 12% comparativ cu primele cinci luni din 2025.

Aşa cum era de aşteptat, atât Bucureştiul, cât şi toate judeţele mari ale ţării au raportat scăderi pentru acest interval. Tranzacţiile s-au redus cu aproximativ 7% în Capitală şi în judeţul Ilfov, în timp ce în Timiş scăderea a fost de 7,8%, iar în Braşov de 8,4%.

În Iaşi, tranzacţiile s-au redus în acelaşi ritm cu media naţională (-12%), în timp ce scăderi peste media naţională s-au înregistrat în Cluj (-17%) şi, mai ales, în Constanţa (-32%).

Piaţa ipotecilor active, tot pe scădere

În ciuda stabilizării numărului de tranzacţii la nivel naţional, segmentul ipotecilor active a continuat să înregistreze scăderi. Astfel, ANCPI a raportat, în mai, peste 6.700 de ipoteci active la nivel naţional, cu 9,3% mai puţine comparativ cu mai 2025.

Datele defalcate pe judeţe indică o creştere a numărului de ipoteci active în Constanţa (+6,1%) şi o creştere foarte mică pe piaţa din Timiş (+0,7%), concomitent cu o scădere cu 4,2% pentru piaţa din Bucureşti.

Celelalte mari judeţe imobiliare ale ţării au înregistrat scăderi cu 14% a numărului de ipoteci active, mai mari decât media pieţei: Ilfov, Iaşi şi Cluj.

ANCPI a raportat pentru cele mai recente trei luni pentru care există date aproape 20.800 de ipoteci active, în scădere cu 11% comparativ cu perioada martie – mai 2025. Constanţa este singurul judeţ în creştere (+2,4%), în timp ce numărul ipotecilor active a scăzut în Bucureşti cu 7,1%, într-un ritm mai lent comparativ cu media naţională. Scăderi mai mari s-au înregistrat în Timiş (-12%), Iaşi (-14%), Braşov (-18%) şi Ilfov (-19%).

Numărul ipotecilor active, în primele cinci luni ale anului, s-a ridicat la aproape 31.300, în scădere cu 16%, comparativ cu perioada similară din 2025. Capitala a înregistrat o scădere procentuală similară cu cea naţională, în timp ce evoluţii mai bune au avut loc în Iaşi (-2%) şi Sibiu (-8,4%). În schimb, pieţe precum Ilfov şi Braşov (ambele -18%), Cluj (-24%) şi Timiş (-25%) au scăzut mai mult decât media naţională.

Avans pentru mediul urban

Pe segmentul autorizaţiilor de construire, tendinţa de creştere a suprafeţei autorizate pentru locuinţele din mediul urban concomitent cu scăderea numărului de autorizaţii a continuat şi în luna aprilie, arată INS.

Deşi există mai puţine proiecte noi autorizate, acestea sunt de dimensiuni mai mari din perspectiva numărului de locuinţe integrate.

Astfel, în luna aprilie, în mediul urban au fost autorizate aproximativ 850 de proiecte rezidenţiale (-8,9%) cu o suprafaţă totală de 547.000 de metri pătraţi (+76%). În schimb, mediul rural a raportat aproape 2.000 de autorizaţii (-10%) cu o suprafaţă totală de aproape 304.000 de metri pătraţi (-12%). În ansamblu, la nivel naţional, au fost înregistrate peste 2.800 de autorizaţii (-9,8%) cu o suprafaţă totală de 854.000 de metri pătraţi (+29%).

Pentru cele mai recente trei luni pentru care există date (februarie – aprilie 2026), autorităţile locale au autorizat 2.500 de proiecte în mediul urban (-8%) cu o suprafaţă totală de 1,3 milioane de metri pătraţi (+37%). În schimb, mediul rural a raportat aproximativ 5.800 de autorizaţii (-5%) cu o suprafaţă totală de 924.000 de metri pătraţi (-9,8%), în timp ce la nivel naţional au fost autorizate 8.300 de proiecte imobiliare (-6%) cu o suprafaţă totală de 2,22 milioane de metri pătraţi (+13%).

În total, în primele patru luni ale anului, datele INS indică faptul că au fost emise aproape 3.000 de autorizaţii în mediul urban (-10%) cu o suprafaţă totală de 1,61 milioane de metri pătraţi (+37%), în timp ce în mediul rural au fost emise 7.100 de autorizaţii (-4,6%) cu o suprafaţă totală de 1,14 milioane de metri pătraţi (-9,9%). Astfel, la nivel naţional, au fost emise în total aproape 10.100 de autorizaţii (-6,3%) cu o suprafaţă totală de 2,75 milioane de metri pătraţi (+13%).

Autorizaţiile de construire emise la nivel naţional în primele patru luni ale anului arată că, în România se vor construi aproximativ 25.600 de locuinţe, în creştere cu 18% comparativ cu locuinţele autorizate în primele patru luni ale anului trecut. Dintre acestea, peste 5.300 de locuinţe au fost autorizate în Bucureşti, de aproape 4 ori mai multe comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, iar o creştere semnificativă cu 58% se înregistrează şi în judeţul Ilfov, la aproape 4.200 de locuinţe.

Se mai remarcă şi creşterea numărului de locuinţe autorizate în Braşov la peste 1.100 (+61%), în timp ce Timiş s-a raportat o creştere cu aproape 27%, la 2.000 de locuinţe. În schimb, în Constanţa, numărul de locuinţe autorizate a scăzut cu 32%, până la 1.413 autorizaţii, arată autorii analizei.