BNR a revizuit în creștere, la 3,9%, prognoza de inflație pentru finalul acestui an

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate miercuri de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

‘Aceasta este prognoza. Ce ne arată? În primul rând, iar menționez faptul că avem așa o ușoară creștere a liniei roșii în trimestrul II, din prețurile la gaze. Nu știm în ce măsură sau care va fi pachetul de măsuri pe care îl va adopta Guvernul. Știm, a spus și premierul, a spus și ministrul energiei: ‘Pregătim un program foarte tare’, dar noi respectăm principiul pe care l-am spus: introducem în prognoză numai ceea ce este oficial sub forma unui document legal aprobat. Și atunci, dacă se prelungește plafonarea la gaze, probabil că se suprapune curba roșie peste cea albastră. Și urmează, hai să folosesc și eu un cuvânt care am văzut că place, dar îl folosesc în sens pozitiv, urmează o prăbușire, o prăbușire a inflației. Se duce pur și simplu, în câteva luni, spre 3%, de la 9%. Este o corecție. Și legat de ce am spus înainte, nu este ceva de neexplicat pentru că prognoza noastră este că inflația lunară în perioada următoare va urma aceeași traiectorie, 0,3%, 0,4% pe lună, ceea ce înseamnă în jur de 4% anual. Și ajungem la 3% și intrăm spre sfârșitul anului și începutul anului următor în marja de fluctuație’, a declarat Mugur Isărescu, într-o conferință de presă.

Acesta a făcut referire și la remarca ‘ratării țintei de inflație’ de către banca centrală.

‘Mai apare o remarcă pe care am sesizat-o. Este corectă. Banca Națională de patru ani a ratat ținta de inflație. Păi de patru ani, dacă ar fi vorba de inflație, și inflația din zona euro a fost mai mare decât prognoza, nu? În 2022, în 2023. Și hai să nu subestimăm prin ce a trecut această țară. Adică țara noastră, că nu vorbesc despre altă țară. Am avut o pandemie cu toate măsurile care au fost, război la graniță cu toate consecințele, criză energetică cu impact major asupra prețurilor. Și la noi, în plus față de alte țări, un an electoral prelungit. De fapt a fost mai mult decât un an. A fost aproape un an jumate. Și practic o criză politică. De-aia nu ne mai trebuie încă una. Să fim atenți!’, a transmis Isărescu.

Guvernatorul Băncii Naționale a României a susținut miercuri o conferință de presă pentru prezentarea noului Raport trimestrial asupra inflației.