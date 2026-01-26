BNR are nevoie de servicii de verificare și întreținere a sistemelor de securitate; suma programată, 2,74 milioane de lei

Banca Națională a României (BNR) organizează licitație deschisă pentru achiziționarea de servicii de verificare și întreținere a sistemelor de securitate, valoarea contractului fiind estimată la 2,74 milioane de lei, fără TVA.

Potrivit unui anunț postat pe site-ul de licitații publice, serviciile vor fi prestate la sediile BNR.

‘Ofertantul trebuie să facă dovada, prin prezentarea unei liste, a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani. Experiența similară trebuie dovedită în baza a minimum un contract – maximum 5 contracte, a căror valoare cumulată totală fără TVA este mai mare sau cel puțin egală cu 2.500.000,00 lei. Sunt considerate servicii similare, serviciile de întreținere, reparații sau execuție de sisteme complexe de securitate, respectiv sisteme care includ dispecerate/camere de comandă și integrează subsisteme de alarmare la efracție, control al accesului, supraveghere video, protecție perimetrală, iluminat de securitate, detecție și alarmare la incendiu, stingere automată a incendiului’, se arată în anunț.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 3 februarie 2026, ora 15:00.

Oferta trebuie să fie valabilă până pe 3 iunie 2026.