BNR: Datoria externă totală a crescut, în primele patru luni, cu 1 087 milioane euro, până la 229 550 milioane euro

Datoria externă totală a crescut, în primele patru luni, cu 1 087 milioane euro, până la 229 550 milioane euro, anunţă, luni, Banca Naţională a României (BNR).

Astfel, datoria externă pe termen lung a însumat 182 774 milioane euro la 30 aprilie 2026 (79,6 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,4 la sută faţă de 31 decembrie 2025, în timp ce datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2026 nivelul de 46 776 milioane euro (20,4 la sută din totalul datoriei externe), mai puţin cu 2,8 la sută faţă de 31 decembrie 2025.

De asemenea, rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,9 la sută în perioada ianuarie-aprilie 2026, comparativ cu 18,4 la sută în anul 2025. BNR arată că gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 aprilie 2026 a fost de 6,2 luni, faţă de 6,0 luni la 31 decembrie 2025.

În acelaşi timp, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2026 a fost de 105,0 la sută, comparativ cu 104,4 la sută la 31 decembrie 2025, precizează instituţia.

Referitor la contul curent al balanţei de plăţi, acesta a înregistrat, în primele patru luni, un deficit de 7 980 milioane euro, comparativ cu 9 101 milioane euro în perioada ianuarie-aprilie 2025.

Balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 698 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 197 milioane euro, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 204 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a adus o contribuţie pozitivă de 430 milioane euro.

În acelaşi timp, investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1 529 milioane euro (comparativ cu 2 232 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2025), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 2 020 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 491 milioane euro.