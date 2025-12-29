BNR: Depozitele în lei ale rezidenţilor au crescut în noiembrie cu 1,7% faţă de luna octombrie, până la 441,863 miliarde lei

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2025 cu 1,5% faţă de luna anterioară, până la 649,111 miliarde lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 5,6% (-3,8% în termeni reali). Din această sumă, depozitele în lei ale rezidenţilor au crescut cu 1,7% faţă de luna octombrie 2025, până la 441,863 miliarde lei, arată datele Băncii Central a României (BNR).

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii noiembrie 2025 un sold de 768,605 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 1,4% (0,9% în termeni reali) faţă de luna octombrie 2025, iar în raport cu noiembrie 2024 s-a majorat cu 6,6% (-2,9% în termeni reali).

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna noiembrie 2025 cu 0,3% faţă de octombrie 2025 (-0,1% în termeni reali), până la nivelul de 446,769 miliarde lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,7% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,1%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,3% în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,2% (1%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 6,8% (-2,7% în termeni reali), pe seama majorării cu 4,6% a componentei în lei (-4,7% în termeni reali) şi cu 12,2% a componentei în valută exprimată în lei (9,7% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Soldul creditului guvernamental acordat de instituţiile de credit a înregistrat o creştere în luna noiembrie 2025 de 1,4% faţă de luna octombrie 2025, până la 264,062 miliarde lei. În raport cu noiembrie 2024, acesta s-a majorat cu 13,7% (3,6% în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 68,1% în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 1,7% faţă de luna octombrie 2025, până la 441,863 miliarde lei. Comparativ cu luna noiembrie 2024, acestea s-au majorat cu 1,4% (-7,6% în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,2% faţă de luna anterioară, până la 257,420 miliarde lei şi cu 3,9% (-5,4% în termeni reali) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 2,3% (184,443 miliarde lei) faţă de luna precedentă, iar faţă de luna noiembrie 2024, au înregistrat o reducere cu 1,9% (-10,6% în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 31,9% din volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 1,1% faţă de luna octombrie 2025, ajungând până la nivelul de 207,247 miliarde lei (exprimat în euro, acestea s-au majorat cu 1%, până la 40,711 miliarde euro). Comparativ cu luna noiembrie 2024, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 16% (13,4%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 0,2% faţă de luna octombrie 2025, până la 140,877 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,1%, înregistrând un sold de 27,674 miliarde euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024, creşterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 15,7% (13,1%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 3,1% faţă de luna octombrie 2025, până la 66,369 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 3%, până la 13,037 miliarde euro). Comparativ cu noiembrie 2024, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 16,8% (14,2%, în cazul exprimării indicatorului în euro).