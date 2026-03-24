BNR: Depozitele la bănci ale firmelor și populației au crescut cu 0,7% în februarie 2026

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut, în luna februarie 2026, cu 0,7% față de luna anterioară, până la nivelul de 668,718 miliarde lei, iar comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,7% (-2,4% în termeni reali), informează Banca Națională a României printr-un comunicat.

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 68,6% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,3% comparativ cu ianuarie 2026, depășind 458,781 miliarde lei. Comparativ cu februarie 2025, acestea s-au majorat cu 4,6% (-4,3% în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației s-au majorat cu 1,4% față de luna anterioară, până la 270,218 miliarde lei și cu 6,7% (-2,4% în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Și depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au crescut, cu 1%, față de luna anterioară, până la aproape 188,563 miliarde lei, iar raportat la februarie 2025 au înregistrat un avans de 1,7% (-7% în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 31,4% în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,5% față de luna ianuarie 2026, ajungând până la nivelul de 209,936 miliarde lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu luna februarie 2025, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 11,7% (9,1% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au rămas practic neschimbate față de ianuarie 2026, consemnând o creștere marginală de 0,02%, până la 142,726 miliarde lei (exprimate în euro, acestea au avut o creștere nesemnificativă de 0,04%, până la 28,011 miliarde euro). Raportat la aceeași perioadă a anului 2025, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 11,7% (9,1% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 1,7% față de luna ianuarie 2026, până la 67,210 miliarde lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu februarie 2025, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 11,7% (9,1% în cazul exprimării indicatorului în euro).