BNR: Depozitele la bănci ale firmelor și populației au crescut cu 4,1%, în decembrie 2025

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna decembrie 2025 cu 4,1% față de luna anterioară, până la nivelul de 676,028 miliarde lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,9% (-2,6% în termeni reali), informează marți Banca Națională a României (BNR).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 68,6% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 5,0% față de luna noiembrie 2025, până la 463,794 miliarde lei. Comparativ cu luna decembrie 2024, acestea s-au majorat cu 4,5% (-4,8% în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 3,6% față de luna anterioară, până la 266,626 miliarde lei și cu 5,7% (-3,6% în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 6,9% (până la 197,168 miliarde lei) față de luna precedentă, iar față de luna decembrie 2024, au înregistrat o creștere de 2,9% (-6,2% în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 31,4% în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 2,4% față de luna noiembrie 2025, în sold de 212,234 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 2,2%, însumând 41,626 miliarde euro). Comparativ cu luna decembrie 2024, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 12,5% (9,8%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 2,4% față de luna noiembrie 2025, până la 144,242 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 2,2%, până la 28,291 miliarde euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 12,9% (10,1%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 2,4% față de luna noiembrie 2025, până la 67,991 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 2,3%, până la 13,335 miliarde euro). Comparativ cu decembrie 2024, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 11,8% (9,0%, în cazul exprimării indicatorului în euro).