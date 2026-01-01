BNR: Indicele de referință trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor a coborât la 5,68% pe an

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) este de 5,68% pe an, în scădere față de cel publicat în urmă cu trei luni, de 6,06% pe an, acesta fiind cel mai ridicat nivel de până acum, conform datelor publicate miercuri de Banca Națională a României (BNR).

Indicele este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul III 2025.

Conform OUG 19/2019, pentru creditele acordate în moneda națională, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referință pentru credite acordate în lei cu dobânda variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul Băncii Naționale a României.

IRCC se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.

Banca Națională a României a publicat, în data de 2 mai 2022, indicele de referință trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), reglementat prin art.II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2019, acesta fiind de 2,36% pe an. Indicele a fost calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul IV 2018.

În ceea ce privește indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, acesta era miercuri de 6,14% pe an, în stagnare față nivelul din ședința precedentă.