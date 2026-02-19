BNR: Prognoza actualizată indică atenuarea ratei anuale a inflației în trimestrul I, urmată de o majorare temporară în trimestrul II

Prognoza actualizată indică atenuarea ratei anuale a inflației în trimestrul I 2026, urmată de o majorare temporară în trimestrul II, în principal pe seama unor efecte de bază asociate reducerilor de preț din trimestrul II 2025 consemnate în cazul produselor energetice, se arată în Raportul asupra inflației, ediția februarie, al Băncii Naționale a României.

‘Prognoza actualizată indică atenuarea ratei anuale a inflației în trimestrul I 2026, urmată de o majorare temporară în trimestrul II, în principal pe seama unor efecte de bază asociate reducerilor de preț din trimestrul II 2025 consemnate în cazul produselor energetice. Și în trimestrul următor se vor manifesta efecte statistice de bază, însă în sens opus și de o magnitudine mult mai amplă, acestea fiind determinate de scumpirea energiei electrice și de creșterile impozitelor indirecte din iulie-august 2025. Ca urmare, rata anuală a inflației va scădea substanțial în trimestrul III a.c., evoluție susținută suplimentar de persistența și chiar amplificarea deficitului de cerere din economie. Pe restul intervalului proiecției, dinamica IPC se va reduce treptat, reflectând influențele dezinflaționiste persistente ale măsurilor fiscale deja adoptate, transmise prin comprimarea cererii agregate, precum și ale ajustării descendente a anticipațiilor inflaționiste pe termen mediu, în pofida unui puseu al acestora, manifestat din a doua jumătate a anului precedent. În aceste condiții, rata anuală a inflației este proiectată la 3,9 la sută la sfârșitul anului 2026 și la 2,9 la sută la finele anului 2027’, se menționează în Raport.

Comparativ cu valorile publicate în Raportul asupra inflației din luna noiembrie 2025, rata anuală a inflației IPC a fost revizuită ușor în sens ascendent pe tot parcursul intervalului de prognoză, cu 0,2 puncte procentuale la finele anului curent și cu 0,1 puncte procentuale în trimestrul III 2027, orizontul proiecției precedente.

Potrivit BNR, revizuirea reflectă contribuții mai ridicate din partea indicelui CORE2 ajustat, a gazelor naturale, a produselor din tutun și ale celor cu prețuri administrate, doar parțial contrabalansate de perspective mai favorabile pentru componentele LFO, energie electrică și combustibili.

‘Cu precădere pe termen mediu, balanța riscurilor la adresa inflației IPC rămâne orientată în sens ascendent față de traiectoria din scenariul de bază. Pe plan extern, persistența tensiunilor geopolitice continuă să reprezinte o sursă considerabilă de incertitudine, la care se adaugă riscul unor fluctuații pronunțate ale cursului euro-dolar, cu potențial de transmitere asupra dinamicii prețurilor interne prin mai multe canale. În plan intern, incertitudinile sunt amplificate de amânarea cu un an a liberalizării pieței gazelor naturale și privesc, în absența unor informații operaționale clare până la finalizarea scenariului de bază, configurarea etapelor de tranziție și a modului în care acestea se vor reflecta asupra formării și dinamicii prețurilor, atât înaintea, cât și ulterior datei de 1 aprilie 2027’, se precizează în document.