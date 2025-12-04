BNS: Salarii diferențiate în funcție de studii și experiență, propuse printr-o modificare a Codului muncii

O nouă inițiativă legislativă prevede introducerea unor gradații și coeficienți care să diferențieze salariul minim în funcție de calificare și vechime, măsură susținută de Blocul Național Sindical ca soluție pentru reducerea sărăciei în muncă și pentru creșterea stabilității pieței forței de muncă, a anunțat miercuri organizația sindicală pe pagina sa de Facebook.

Conform sursei citate, propunerea vine pe fondul numărului ridicat de salariați plasați în zona salariului minim, situație care a condus la stagnarea veniturilor, migrația lucrătorilor și creșterea dependenței de forță de muncă din afara UE.

‘O nouă inițiativă de modificare a Codului muncii propune introducerea unor gradații și coeficienți care să diferențieze salariul minim în funcție de nivelul de calificare și de experiența profesională. Inițiativa vine în contextul în care România se confruntă de ani de zile cu o problemă gravă de salarizare: milioane de lucrători sunt plasați în zona salariului minim, indiferent de studiile lor, de vechimea acumulată sau de complexitatea muncii pe care o desfășoară’, se arată în postare.

Reprezentanții BNS susțin că, în prezent, ‘peste 2,25 milioane de salariați cu normă întreagă câștigă sub 4.582 lei brut, adică sub 2.739 lei net, sub 538 euro pe lună’.

‘Această realitate a dus la plafonarea veniturilor, la transformarea României într-o piață a muncii ieftine și la un val masiv de migrație a lucrătorilor către statele vest-europene. În paralel, România a ajuns să importe forță de muncă în ritm accelerat, fără capacitatea instituțiilor de a asigura protecția adecvată a acestor lucrători și fără a rezolva problema structurală: nivelul scăzut al salariilor’, mai arată sindicatul.

Prin urmare, Blocul Național Sindical avizează favorabil proiectul, considerând că acesta reprezintă ‘un pas important în direcția unei salarizări mai echitabile și a unei piețe a muncii mai stabile’.

‘Aceasta inițiativă introduce un mecanism care poate reduce riscul de sărăcie în muncă, fenomen persistent și alarmant în România, confirmat de datele Eurostat. Inițiativa sprijină stabilitatea pieței muncii, prin recunoașterea valorii reale a muncii și prin corelarea salariului cu experiența și calificarea. De asemenea, este o măsură care poate crește atractivitatea pieței muncii din România, reducând dependența de importul de forță de muncă necalificată și presiunea asupra instituțiilor deja suprasolicitate’, notează reprezentanții BNS.