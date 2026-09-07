Boeing a plătit o amendă de 3,1 milioane de dolari pentru sute de încălcări ale normelor de siguranţă

Boeing a plătit Autorităţii Federale pentru Aviaţie din SUA (FAA) o amendă de 3,1 milioane de dolari pentru o serie de încălcări ale normelor de siguranţă, inclusiv probleme legate de incidentul din 2024 în care un Boeing 737 MAX 9 al Alaska Airlines a pierdut în zbor un panou al fuselajului, transmite Reuters.

FAA a declarat că Boeing a achitat în ianuarie întreaga amendă solicitată de autoritate în septembrie 2025, informaţie care nu fusese făcută publică până acum. Boeing a confirmat plata.

Autoritatea americană a sancţionat compania inclusiv pentru interferenţe cu independenţa angajaţilor responsabili de siguranţă şi pentru prezentarea spre aprobare a două aeronave care nu îndeplineau condiţiile necesare pentru a fi considerate apte de zbor.

FAA a descoperit sute de probleme în fabricile Boeing

În 2024, FAA a identificat sute de încălcări ale sistemului de control al calităţii la fabrica Boeing 737 din Renton, statul Washington, precum şi la fabrica de fuzelaje 737 a Spirit AeroSystems din Wichita, Kansas, care era la acel moment subcontractor Boeing.

Neregulile au fost identificate în urma verificărilor care au vizat perioada septembrie 2023 – februarie 2024.

FAA a constatat inclusiv că un angajat Boeing a exercitat presiuni asupra unui coleg care efectua activităţi în numele autorităţii pentru ca acesta să aprobe un 737 MAX, astfel încât compania să îşi poată respecta calendarul de livrări.

Angajatul responsabil cu verificarea stabilise însă că aeronava nu respecta standardele de reglementare.

Incidentul Alaska Airlines a declanşat o amplă criză pentru Boeing

Problemele de siguranţă au intrat în centrul atenţiei după incidentul din 2024 al Alaska Airlines. Ancheta a constatat că aeronavei 737 MAX implicate îi lipseau patru şuruburi esenţiale.

Incidentul a afectat grav reputaţia Boeing, a determinat suspendarea temporară a zborurilor aeronavelor MAX 9 şi a dus la impunerea de către FAA a unei limite de producţie de 38 de avioane pe lună.

Restricţia a fost eliminată în octombrie 2025.

Senatorul democrat Richard Blumenthal, care a investigat anterior problemele de siguranţă ale Boeing şi a condus o comisie care a analizat incidentul Alaska Airlines, a criticat valoarea amenzii.

”Pentru Boeing, asemenea amenzi sunt uşor absorbite ca un cost al desfăşurării afacerilor, nu reprezintă un factor real de descurajare a comportamentului periculos”, a afirmat Blumenthal.

Raportul comisiei conduse de acesta a arătat că avertizorii de integritate din Boeing au semnalat probleme importante în procesele de fabricaţie ale companiei.

În iulie, FAA a anunţat că va permite din nou Boeing să emită certificate de navigabilitate pentru toate aeronavele 737 MAX şi 787, după luni de analiză a datelor şi a siguranţei care, potrivit autorităţii, au demonstrat o calitate constantă a producţiei.