Bogdan Ivan: Caut soluţii să scădem preţul la energie, cel puţin pentru consumatorii casnici

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, sâmbătă, că ar fi fost util ca schema de plafonare a preţului la energie să fie continuată, doar că riscam să avem o procedură de infringement. El este de părere că ”trebuia să fie mai pregătită România pentru a ieşi din această plafonare, cu capacităţi de producţie”, dar pentru că acestea nu există ”avem o penurie de energie” şi importăm până la 1.700-2.000 de megawaţi în fiecare zi, în special la orele de vârf, când preţul este cel mai ridicat.

”Facturile au crescut, pentru că ăsta era preţul energiei. În clipa în care schema de plafonare-compensare a ieşit din vigoare, la data de 1 iulie, oamenii au ajuns să plătească acelaşi preţ ca înainte”, a declarat, sâmbătă, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ministrul Bogdan Ivan.

Întrebat dacă se are în vedere o nouă plafonare, ministrul Energiei a declarat: ”În condiţiile în care riscăm să avem o procedură de infringement, ceea ce înseamnă o suspendare a fondurilor europene, dacă am păstra această măsură, e greu de crezut că vom putea să revenim la ea”.

”În schimb, caut soluţii împreună cu cei mai buni specialişti pe care i-a avem pentru a găsi o formulă în care să putem să scădem preţul, cel puţin pentru consumatorii casnici (…) Lucrul la care lucrez astăzi, şi care este extrem de important, ca pachete de energie să fie discutate direct între producători şi furnizorii pentru consumatorii casnici, pentru a da un preţ bun şi pentru a duce toată piaţa consumatorilor casnici în jurul cifrei de 1,10 lei, cât oferă astăzi Hidroelectrica”, a explicat ministrul.

El crede că România trebuia să fie mai pregătită la finalizarea perioadei cu preţ plafonat la energie: ”Trebuia să fie mai pregătită România pentru a ieşi din această plafonare, cu capacităţi de producţie, pentru că acum avem o penurie de energie şi în acest motiv importăm până la 1.700-2.000 de megawaşi în fiecare zi din afara ţării. Trebuia să fie pregătită, să aibă mai multe capacităţi de producţie, multe dintre ele din fonduri europene, fonduri europeni care s-au şi pierdut pentru faptul că nu am creat acele noi capacităţi de producţie”.

În plus, Bogdan Ivan crede că schema ar fi trebuie prelungită.

”Eu cred că ar fi fost util să fie continuată această schemă de plafonare, în condiţiile în care o mare parte a inflaţiei este cauzată de preţurile la energie, iar ponderea în orice produs pe care noi îl cumpărăm de la raft astăzi – de la pâine, lapte şi orice altceva, este aproximativ 10%. Impactul nu este doar în factura în sine, ci pe tot lanţul economiei. De asta e o problemă de securitate naţională, de asta este atât de important să reducem preţul la energie şi putem să facem asta continuând masiv investiţiile în noi capacităţi de producţie”, a adăugat ministrul Energiei.

Ministrul a precizat că în ultima perioadă facturile s-au dublat, iar în septembrie mulţi au primit facturi mari pentru că a venit regularizarea.

”Factura finală pentru cei care, de exemplu, aveau un consum de 100 kWh în medie şi plăteau 70 de lei, acum putem să spunem că s-a dublat, a ajuns la 140-150 de lei. Iar ceea ce îndemn pe oameni e de fiecare dată să se uite să citească contorul, ideal ar fi să se instaleze un contor inteligent şi de fiecare dată să se uite în factură, să se uita la consum şi dacă îi se pare că ceva e în neregulă să se adreseze secunda a doua operatorului de furnizare, pentru că pot să existe şi alte erori”, a adăugat Bogdan Ivan.