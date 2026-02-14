Bolojan, despre amânările CCR: Sunt nesănătoase din toate punctele de vedere pentru încrederea publică

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la amânarea deciziei CCR în cazul pensiilor magistraților, că ‘aceste amânări sunt nesănătoase din toate punctele vedere pentru încrederea publică’, menționând că e foarte probabil să aibă ca efect constatarea de către Comisia Europeană că țara noastră nu a îndeplinit acest angajament și va pierde banii care sunt reținuți, aproximativ de 231 de milioane de euro.

‘În primul rând, e foarte probabil să aibă ca efect constatarea de către Comisia Europeană că n-am îndeplinit acest angajament legat de a îndrepta aceste lucruri, asta înseamnă că vom pierde banii care sunt reținuți, aproximativ de 231 de milioane de euro. Și, în al doilea rând, orice fel de amânare de genul acesta pur și simplu generează o frustrare socială suplimentară, pentru că cred că orice om rațional, în afară de a putea discuta anumite aspecte, e total nemulțumit de ceea ce se întâmplă’, a afirmat Bolojan la Europa FM în legătură cu faptul că CCR a amânat din nou decizia în privința pensiilor magistraților.

În opinia sa, aceste amânări sunt ‘nesănătoase’.

‘Aceste amânări sunt nesănătoase din toate punctele vedere pentru încrederea publică, nu doar în Curtea Constituțională, dar, în primul rând, într-o anumită echitate de la care românii se așteaptă din partea guvernelor României, nu în sensul de guvern, în sensul de autoritățile de stat. Și apropo de guvernarea pentru oameni, gândiți-vă că dacă aceste lucruri s-ar fi întâmplat și oamenii ar fi văzut că toți sunt parte a acestui efort, că anumite lucruri care sunt nelalocul lor, orice s-ar spune, se îndreaptă… Într-un fel accepți, să spunem, să plătești un impozit pe proprietate în plus, dacă vezi că toată lumea plătește în mod corect și altfel percepi când doar ești perceput ca un plătitor singular. Asta trebuie să îndreptăm’, a precizat Bolojan.

Întrebat cum comentează faptul că oameni din justiție transmit semnalul că, dacă va fi de acord ca pensiile magistraților să fie la 80% din valoarea netă a salariului, proiectul va trece, el a răspuns: ‘N-am auzit de o astfel de târguială, nu a venit oferta asta pe masă’.

‘Din punctul meu de vedere, ceea ce am propus este corect și cinstit. Corect înseamnă că, oricum, dacă se limitează la maxim 70% din ultimul salariu, înseamnă că pensia medie în magistratură, în România, nu ar fi de 5.000 de euro cât este astăzi, ci de 3.500 de euro, ceea ce înseamnă că ar fi, oricum, față de pensia medie de 600 de euro, mult mai mare, ceea ce ar fi o problemă pur și simplu de echitate. Nu e o problemă de târguială cu o persoană, că este premier sau nu, e pur și simplu o problemă de normalitate. (…) Legea este în momentul de față într-o analiză de constituționalitate și, sigur, pot să întreb retoric: 50% este constituțional, 70% e neconstituțional sau 80%? La asta se rezumă aspectele de constituționalitate? Nu cred că este un lucru în regulă’, a adăugat premierul.

Miercuri, Curtea Constituțională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.

Premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare, vinerea trecută, Curții Constituționale în care arăta că amânarea deciziei privind pensiile magistraților ar putea duce la pierderea a 230 de milioane de euro din fondurile PNRR.