Bolojan, despre decizia CCR pe pensiile magistraților: S-a creat o minoritate de blocaj, sper ca pe 16 să se ia o decizie

Premierul Ilie Bolojan afirmă că la Curtea Constituțională s-a creat ‘o minoritate de blocaj’ în privința luării unei decizii pe tema pensiilor magistraților, punctând că e vorba de o problemă ‘care ține de o minimă justețe socială’.

Prim-ministrul și-a exprimat speranța că o decizie ‘favorabilă’ va fi luată în ședința din 16 ianuarie.

‘Era foarte bine ca CCR să tranșeze cât mai repede posibil orice fel de solicitare legată de constituționalitatea unui proiect de lege. Cu cât aceste decizii se iau mai repede, cu atât legea poate să intre în vigoare și nu se amână lucrurile. Fără să am date din interior vizavi de ceea ce s-a întâmplat, dar din relatările publice care au fost prezentate în media, pare că pentru a evita luarea unei decizii, s-a constituit o minoritate de blocaj, dacă pot să spun așa, care a amânat această decizie. Sper să se găsească resorturile și înțelepciunea ca pe data de 16, deci în această lună, să se ia o decizie. Având în vedere că am căutat să respectăm toate prevederile constituționale legate de deciziile anterioare ale Curții în ceea ce privește pensiile magistraților, sper să se ia o decizie favorabilă pentru că acest proiect de lege nu este gândit împotriva unei categorii, nu este gândit să rezolve, să spunem, un aspect de imagine sau este ambiția unei persoane sau unui guvern. Pur și simplu este o problemă care ține de o minimă justețe socială’, a precizat Ilie Bolojan, la Digi 24.

Premierul a spus că eventuale amânări ale CCR în acest caz ar fi inoportune și a subliniat că nu există la această dată un conflict între Guvern și o parte a justiției.

Bolojan a punctat că nu se pune problema modificării proiectului de lege care vizează pensiile magistraților.

‘Nu cred că există astăzi o masă critică pentru a modifica legislația, trebuie văzut cum vor evolua lucrurile, dar eu cred că în luna ianuarie sunt toate condițiile, pentru că acest proiect nu este de ieri, de astăzi, este de ceva timp acum, practic este din vară în discuție, deci nu este un subiect care are nevoie de analize spectaculoase. Este discutat de foarte multe ori, datele sunt cât se poate de clare. Cred că este un proiect corect pentru societatea din România, care creează premizele pentru a elimina niște nedreptăți care s-au acumulat în acești ani. Nicăieri nu mai există astfel de lucruri și trebuie să le corectăm. (…) Din punctul meu de vedere, nu există niciun conflict între Guvern și o parte din justiție. Ceea ce am făcut propunând acest proiect de lege este un angajament pe care coaliția l-a trecut în programul de guvernare. Este o realitate pe care românii o percep foarte puternic ca fiind o nedreptate acumulată de ani de zile. Prin urmare, nu există un proiect care este făcut împotriva cuiva’, a arătat prim-ministrul.

El a adăugat că în perioada următoare se are în vedere creșterea vârstei de pensionare în cazul mai multor categorii profesionale, inclusiv angajați MAI.

‘Trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile, în așa fel încât cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de 65 de ani. Asta e valabil și pentru celelalte sisteme care se pensionează anticipat. Gândiți-vă, de exemplu, că avem în zona de Interne un polițist criminalist, un polițist de judiciar, care în jur de 50 de ani este la maturitatea experienței profesionale. Ori, atunci îl pensionezi în loc ca cel puțin 10 ani încolo, până la 60 de ani poate să lucreze fără niciun fel de probleme. Așa este în toată Europa. Nicăieri nu se pensionează oamenii experimentați, care nu sunt într-o situație de indisponibilitate fizică. (…) Sigur, acolo unde sunt activități care nu mai pot fi derulate de la o anumită vârstă încolo, acolo se găsesc alte variante pentru o pensionare mai rapidă, dar nu la 48, nu la 50, nu la 52 de ani’, a opinat premierul.

Curtea Constituțională a României (CCR) a anunțat, pe 29 decembrie, că va continua pe 16 ianuarie deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.

Este a treia oară când instanța constituțională amână luarea unei decizii în acest caz.

Cu o zi înainte, judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc au părăsit ședința în timpul dezbaterilor și nu au mai revenit, iar a doua zi nu s-au mai prezentat deloc.

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraților adoptat de Guvern prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.