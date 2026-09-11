Bolojan: Doar spre sfârșitul lunii septembrie ne putem gândi la modul serios să repornim centrala de la Cernavodă

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat, joi, că, potrivit previziunilor, Centrala de la Cernavodă va putea fi repornită doar spre sfârșitul lunii septembrie, menționând că repornirea acesteia, împreună cu intrarea în sistem a centralelor mari Iernut și Mintia, ar trebui să determine o scădere a prețului la energie începând de anul viitor.

‘În ceea ce privește ce s-a întâmplat în această perioadă, gândiți-vă că ne-am confruntat cu situația de secetă și scăderea debitului pe Dunăre ne-a pus în situația să nu mai putem asigura funcționarea centralei de la Cernavodă. Spre deosebire de centralele de la Paks și Kozlodui care sunt pe Dunărea principală, centrala noastră este pe o ramificație secundară, care nu permite o intervenție să crești nivelul apei în zona centralei și, cel puțin la cum arată debitele în momentul de față și previziunile, doar spre sfârșitul lunii septembrie ne putem gândi la modul serios să repornim centrala’, a declarat Bolojan, la B1 TV, întrebat în legătură cu scumpirea facturilor la energie electrică.

El a arătat că acest lucru a însemnat că, în această perioadă, au trebuit folosite alte surse de energie, importuri, centrale pe cărbune, capacități în rezervă.

‘Pe final, sigur că costul zilnic a crescut seara, ceea ce e posibil să se reflecte în această toamnă într-o ușoară creștere a prețurilor la energie ca efect al dezechilibrelor pe care le-am avut în această vară’, a explicat premierul interimar.

Ilie Bolojan a menționat că, în momentul în care centrala de la Cernavodă va reintra în producție în luna octombrie, sistemul se va echilibra, aceasta asigurând aproximativ 20% din producția de energie.

‘De asemenea, din această iarnă, vor începe să injecteze energie în sistem două centrale mari, care sunt în lucru, e vorba de centrala de la Iernut, care ar trebui ca în iarnă să intre în probe, de asemenea, centrala mare de la Mintia, care este o investiție privată, care din această lună începe să intre în probe, doar că va dura câteva luni de zile până toate grupurile vor fi în bună regulă ca să poată produce. Deci vom avea o creștere a producției de energie puternică în anul următor, din toate sursele, pe care ar trebui să însemne o scădere a prețului, ca efect al creșterii ofertei. Mai trebuie făcute câteva modificări legislative, în așa fel încât să avem această scădere de preț’, a mai spus premierul interimar.