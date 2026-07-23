Bolojan: Guvernul va susține în Parlament ca declarațiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu pe site-ul ANI

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, joi, că Guvernul va susține în Parlament ca proiectul de reformă a Agenției Naționale de Integritate (ANI) să prevadă publicarea obligatorie a declarațiilor de avere pe site-ul instituției.

Bolojan a precizat că proiectul privind incompatibilitățile și reforma ANI a fost depus în Parlament de senatorul Cătălin Predoiu, ministru interimar al Justiției, și urmează să fie dezbătut în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare.

‘Proiectul legat de incompatibilități a fost depus în Parlament. El a ajuns în forma în care a fost depus în trei etape. În primul rând, acest proiect trebuia adoptat în primul trimestru al acestui an, conform angajamentelor noastre. Nu s-a întâmplat asta și la data la care domnul ministru Marinescu și-a predat mandatul era un draft, o propunere de ordonanță de urgență. (…) Imediat după preluarea mandatului de ministru interimar au avut loc aceste discuții și am avut un proiect, o propunere de proiecție care prevedea, spre exemplu, unul din subiectele care se discută în aceste zile și anume obligativitatea asigurării transparenței declarației de avere, în sensul publicării ei, nu doar transmiterii la Agenția Națională de Integritate. La fel cum am făcut și la celelalte proiecte, am considerat că, înainte de a-l depune în Parlament, prin parlamentari, care au acest drept, este bine să avem discuții, este bine să le trimitem la grupurile politice, la președinții de partide care sunt interesați și am discutat cu reprezentanții partidelor, i-am contactat pe foștii miniștri dacă vor să facă propuneri, pentru că, teoretic, știau despre ce este vorba și a început deci consultarea cu partidele’, a afirmat Bolojan, la o conferință de presă la Guvern.

El a adăugat că fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, i-a transmis inițial lui Cătălin Predoiu că va formula observații asupra proiectului, însă acestea nu au mai fost trimise.

‘Au participat la discuții reprezentanții a trei partide. În urma acestor discuții, s-a finalizat proiectul, care a fost depus și înregistrat în Parlament, cu mai multe modificări, unele care țin de anumite aspecte, de clarificări punctuale, mai mult sau mai puțin importante, dar modificarea care, așa cum știți, a născut discuții este cea legată de a nu mai avea obligativitatea publicării pe site-ul instituției a declarației de avere. Guvernul va susține în Parlament, în comisiile de specialitate în care se va discuta acest proiect, prin cei care reprezintă Guvernul, prin secretarii de stat, prin Ministerul Justiției, ca forma adoptată de Parlament să fie cea prin care declarațiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu pe site-ul instituției’, a precizat Ilie Bolojan.