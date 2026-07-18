Bolojan: În calitate de interimar la Energie, am semnat ordinele pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente şi pentru o schemă care are în vedere creşterea capacităţilor de stocare

Premierul Ilie Bolojan anunţă că, în calitate de interimar la Energie, aa semnat ordinele pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente şi pentru o schemă care are în vedere creşterea capacităţilor de stocare. Proiectul contorizării inteligente are o alocare de 100 de milioane de aueo şi este destinat celor patru operatori de distribuţie concesionari, Distribuţie Energie Electrică România, Delgaz Grid, Reţele Electrice România, Distribuţie Oltenia, apelul deschizându-se în 3 august.

”Ieri am semnat ordinele, în calitate de interimar la Energie, pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente şi pentru o schemă care are în vedere creşterea capacităţilor de stocare. Ambele forme de sprijin urmăresc să reducă facturile la energie”, anunţă premieurl într-o postare pe Facebook.

Primul ordin vizează apelul de proiecte pentru contorizare inteligentă , cu o alocare de 100 milioane euro din Fondul pentru Modernizare

Ghidul va fi transmis luni spre publicare în Monitorul Oficial.

Este Apel necompetitiv, dedicat celor patru operatori de distribuţie concesionari: Distribuţie Energie Electrică România, Delgaz Grid, Reţele Electrice România, Distribuţie Oltenia, alocarea urmând să fie împărţită în mod egal, maximum 25 milioane euro pentru fiecare operator, Conform premierului interimar, efectul va fi: facturarea pe baza consumului real, reducerea pierderilor şi a fraudelor din reţea, instalarea a peste 800.000 de contoare.

Data de 03.08.2026, ora 12:00 este data deschiderii apelului, iar cea a închiderii este 02.12.2026, ora 17:00. Termen de finalizare estimat: 31.12.2029.

Cel de-al doilea ordine vizează apelul de proiecte dedicat stocării stand-alone – alocare de 150 milioane euro din Fondul pentru Modernizare. Schema de ajutor de stat va fi transmisă luni spre publicare în Monitorul Oficial.

Proiectele constau în parcuri noi de baterii: minimum 2.174 MWh.

”Licitaţie competitivă: cel mai mic cost per MWh; plafon de 69.000 euro/MWh şi maximum 15 milioane euro per companie; Efect: o reţea mai stabilă şi preţuri temperate în orele de seară”, precizează şeful Executivului.

Calendarul estimativ: – 01.09.2026 – data deschiderii apelului; – 30.10.2026 – data închiderii apelului. Termen de finalizare estimat: 31.12.2030.

”Noua alocare de 250 de milioane euro, sub formă de granturi europene din Fondul pentru Modernizare, va susţine optimizarea consumului de energie, astfel încât costul facturii la energie să se reducă în perioada următoare”, precizează Bolojan