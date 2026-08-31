Bolojan: Luni vom aproba în ședința de Guvern hotărâri care închid ultimele aspecte din PNRR

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că în ședința de guvern de luni vor fi aprobate câteva hotărâri care închid ultimele aspecte care țin de PNRR, menționând că dorește ca toate aceste hotărâri să fie publicate în Monitorul Oficial până la sfârșitul zilei.

‘Urmează să avem (…) o ședință de guvern. Dat fiind faptul că sunt în județul Mureș, eu o voi conduce de la Prefectura de aici. Îi mulțumesc domnului prefect pentru găzduire. Avem de aprobat câteva hotărâri de guvern care, practic, închid ultimele aspecte care țin de PNRR și am dorit ca, până la sfârșitul acestei zile, toate aceste hotărâri să fie publicate în Monitorul Oficial al României’, a precizat Bolojan la Târgu Mureș.

El a spus că în zilele următoare, în condițiile în care se evaluează toate sumele din PNRR, se va face ‘o dare de seamă cu privire la acest program important pentru România’.

Guvernul se reunește luni în ședință extraordinară, în format online.

Potrivit Executivului, pe ordinea de zi a ședinței figurează proiectele de hotărâre referitoare la aprobarea Metodologiei de stabilire a indicatorilor-cheie de performanță, a criteriilor privind acordarea recompenselor financiare anuale și a mecanismului de acordare a recompenselor financiare anuale pentru personalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și la aprobarea procedurii de recepție a lucrărilor, inclusiv a celor executate pe uscat, pentru centralele electrice eoliene offshore.

De asemenea, pe agenda Guvernului se mai află proiectele de hotărâre pentru aprobarea normelor specifice privind procedurile de concesionare a perimetrelor eoliene offshore și a cuantumului redevențelor și taxelor, precum și pentru modificarea hotărârilor Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.