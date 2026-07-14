Bolojan: PNL va trece printr-un proces de reorganizare internă în perioada următoare

Partidul Național Liberal va trece printr-un proces de reorganizare internă în perioada următoare, având în vedere că e nevoie de forțe politice care doresc să modernizeze țara, a declarat, luni, președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan.

El a răspuns astfel, întrebat care e atmosfera în PNL după decizia Tribunalului București la contestațiile depuse de o parte din membrii din conducerea liberală față de deciziile adoptate la congresul extraordinar al partidului din 21 iunie, în condițiile în care luni a venit și motivarea la această decizie.

‘Suntem puși în situația să ne reîntoarcem la funcționarea după vechiul statut, cu vechea structură de conducere. Dar acest lucru nu poate să schimbe voința partidului, nu poate să schimbe direcția pe care el și-a asumat-o și pe vechea structură și pe noua structură, iar cei care au generat aceste aspecte în justiție, cei care au depus contestațiile, nu au o dispută cu mine în calitate de președinte, ci disputa pe care o au e cu membrii de partid care au fost la congres, care au votat un statut și cu miile de membri PNL din țara asta, care ne-au dat un semnal că acest partid, dacă vrea să-și recâștige credibilitatea (…) atunci nu mai poate să facă exact aceleași greșeli pe care le-a făcut în anii trecuți, pentru că nu va obține decât aceleași rezultate proaste’, a declarat Ilie Bolojan, la postul B1Tv.

El a subliniat că partidul pe care-l conduce va trece printr-o perioadă de reformă internă.

‘Am luat câteva decizii care precizează (…) că nu mai putem fi într-o coaliție unde nu putem să livrăm în guvernare, pentru că asta te compromite, nu mai putem să fim într-o coaliție în care nu ne comportăm în așa fel încât cetățenii să ne respecte, pentru că primul lucru înseamnă să ne respectăm noi, cei care suntem în coaliție între noi, sperând că în felul acesta am putea să pretindem respectul cetățenilor sau să îl recâștigăm. Dacă noi nu ne respectăm între noi, dacă ne comportăm într-o manieră în care, în aceeași familie sau în aceeași companie, oamenii ar ajunge la niște divergențe foarte mari, nu avem cum să recâștigăm încrederea și, deci, PNL este hotărât să lucreze pe această direcție. Asta înseamnă că partidul va trece printr-un proces de reorganizare în perioada următoare, internă’, a declarat Bolojan.

Potrivi acestuia, ușile partidului vor fi deschise către oameni care vor să facă o altfel de politică.

‘Vom ține cont, așa cum am spus, de direcția noastră, de valorile noastre, fiind conștienți că, pentru ca România să se schimbe în anii următori, e nevoie de forțe politice care doresc să modernizeze această țară, dar pentru asta trebuie să aibă o pondere suficientă în Parlament, pentru a avea această capacitate administrativă. Și asta înseamnă că vor fi doi ani de zile, indiferent că PNL va fi în guvernare sau în opoziție, în care vom căuta să ne reconectăm cu oamenii, să-i ascultăm pe cetățenii țării noastre, să învățăm de la ei ceea ce își doresc.Să ne recâștigăm credibilitatea, în așa fel încât, atunci când vor fi alegeri, anticipate sau în 2028, să ne putem prezenta cu fruntea sus în fața cetățenilor țării noastre și să ne respectăm colegii și membrii de partid care garantează acolo unde sunt, în comunitățile lor, pentru acțiunea acestui partid’, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Tribunalul București a dat publicității, luni, motivarea deciziei privind suspendarea hotărârilor Congresului Extraordinar al PNL prin aplicarea unei ‘aparențe a dreptului’ în favoarea ‘puciștilor’ din PNL, după ce a constatat că deciziile de la Congres au fost adoptate în baza unui Statut modificat al partidului, care nu era aprobat de către instanță.