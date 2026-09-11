Bolojan: PNL vede fezabilă soluția unui guvern de tranziție care să se bazeze pe tehnocrați

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că PNL vede fezabilă formarea unui guvern de tranziție care să se bazeze pe tehnocrați și să aibă ca misiune principală adoptarea politicilor publice necesare pentru pregătirea anului viitor.

El a răspuns astfel, întrebat dacă PNL și-a flexibilizat poziția în privința votului pentru viitorul guvern și ar fi dispus să voteze și un guvern din care să facă parte, de exemplu, și PSD.

‘Nu. Personal, atât eu cât și partidul pe care îl reprezint, rămânem consecvenți la ceea ce am declarat, atât în primăvară, dar și în vară. Dacă vă aduceți aminte, înainte de această moțiune de cenzură, am avertizat PSD că o astfel de moțiune va genera o criză și că în condițiile în care nu mai respectă nicio înțelegere, nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD-ul, lucru care a rămas constant, și tot în urma încercărilor care au avut loc de a forma guverne, vă aduceți aminte, ceea ce s-a întâmplat cu propunerea de guvern Tomac, care nu a mai fost supusă votului, am avut apoi încercarea de a forma guvernul Veștea, care era un guvern care se baza pe o trădare din interiorul PNL, și netrecând nici acest lucru, soluția pe care am propus-o la începutul verii, și pe care o văd fezabilă, este să formăm un guvern de tranziție, i-am spus, un guvern de armistițiu, văd un guvern technocrat în această formulă cu un premier, dar în principal care să se bazeze pe technocrați, pentru că altfel, ce se întâmplă? Un guvern care are doar niște proxi technocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea’, a declarat Ilie Bolojan, joi seară, la B1 TV.

El a subliniat că un astfel de guvern ar reprezenta o formulă de bun-simț, în afara calculelor politice.

‘Dar o astfel de formulă, formată din oameni competenți, și avem în fiecare sector din România astfel de oameni, poate să fie o formulă de tranziție, certă, care să aibă, ca misiune importantă, să facă ceea ce am discutat mai înainte, să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR (…) să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă. Și în felul acesta este o formulă de bun-simț, am mai propus-o, dar din păcate n-a fost o masă critică pentru asta. Suntem dispuși să discutăm, am spus asta, în așa fel încât să găsim o formulă pentru România, pentru că astăzi nu mai e vorba de un calcul politic, timpul curge și nu curge în favoarea unui personaj politic sau altul, ci curge în defavoarea României și nu e bine acest lucru’, a declarat Bolojan.