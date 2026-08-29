Bolojan: România are nevoie de Guvern. Starea de provizorat s-a lungit prea mult

România are nevoie de Guvern, starea de provizorat s-a lungit prea mult, a declarat, vineri, premierul interimar Ilie Bolojan, care a menționat că ultimele luni au reprezentat o perioadă ‘foarte dificilă’, deoarece Executivul a rămas fără drepturi depline.

El a reiterat că PNL nu va face parte dintr-un Guvern alături de PSD. Totodată, Bolojan și-a exprimat îndoiala că s-ar putea ajunge la alegeri anticipate în perioada următoare.

‘În condițiile în care se va menține situația de blocaj, formula prevăzută de Constituție și valabilă în toate sistemele democratice sunt alegerile anticipate. Dacă nu se va găsi o formulă de genul acesta (pentru susținerea unui Guvern – n.r.), este singura formulă pe care Constituția noastră o prevede și, chiar dacă sunt foarte rezervat că ele ar putea fi o realitate în perioada următoare, nu putem decât să ajungem într-o astfel de situație’, a explicat premierul interimar, pentru Prima News.

Potrivit acestuia, ultimele luni au reprezentat o perioadă ‘foarte dificilă’, deoarece Guvernul a rămas fără drepturi depline chiar cu trei luni înainte de închiderea PNRR.

‘Suntem în situația în care starea de provizorat s-a lungit prea mult, pentru că era bine să se găsească o formulă să avem un Guvern cât mai repede. A fost o perioadă foarte dificilă, pentru că Guvernul acesta a rămas fără drepturile depline exact în ultimele trei luni de închidere a programului PNRR. Și nu este ușor să închizi un astfel de program cu tot ceea ce înseamnă proiecte legislative, hotărâri de guvern, măsuri de bună organizare, în așa fel încât lucrările să se închidă la timp în aceste condiții’, a completat Bolojan.

Liderul PNL a adăugat că nu există garanții legate de faptul că reprezentanții PSD își vor schimba comportamentul pe viitor, în condițiile în care ‘l-au mințit’ pe președinte și nu și-au onorat promisiunile.

‘România are nevoie de un Guvern – asta este cât se poate de clar. Dar, gândiți-vă că la modul în care, inclusiv la legea salarizării, PSD l-a mințit la președinte, a promis lucruri pe care după aceea le-a dat înapoi, a participat la toate discuțiile, dar au spus că nu știu ce se discută, (…) care sunt garanțiile că, odată ajunși în guvernare, își vor schimba comportamentul? Nicio garanție’, a transmis el.