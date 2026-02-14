Bolojan: Săptămâna viitoare ar trebui să avem reforma administrației publice și măsurile de relansare adoptate

Săptămâna viitoare ar trebui să avem pachetul privind reforma administrației publice și pe cel referitor la măsurile de relansare economică adoptate, a declarat vineri prim-ministrul Ilie Bolojan.

‘Suntem într-o coaliție de patru partide și gândiți-vă că, pentru a putea pune în practică aceste măsuri, e nevoie de o masă critică în coaliție. Eu am susținut din prima zi să le punem în practică, dar ce se întâmplă? (…) Prima dată s-au amânat pentru că trebuie să calculăm corect cât se reduce din administrație, dacă e 10%, dacă nu e 10%. A doua oară s-au amânat pentru că trebuie aplicat și în administrația centrală, foarte bine să facem și asta, și așa mai departe. Astăzi suntem în situația în care, săptămâna viitoare, va trebui să adoptăm acest pachet. (…) Din toate punctele de vedere s-a căzut de acord, deci, n-ar trebui să fie niciun fel de problemă’, a afirmat Ilie Bolojan la postul de radio Europa FM întrebat cum comentează faptul că reforma administrației publice nu a fost încă adoptată, deși se discuta despre acest proiect încă din toamna trecută.

El a indicat ziua de joi ca fiind, cel mai probabil, ziua în care guvernul urmează să aprobe respectivele pachete de măsuri, prin ordonanță de urgență.

‘Cu cât se termină toate analizele, mai sunt anumite detalii de reglat, cu atât se poate adopta. Ar trebui ca cel mai târziu în ședința de guvern de joi să fie adoptată. (…) Aceasta este decizia, să îl adoptăm prin ordonanță. Asta înseamnă că va intra în aplicare imediat, în condiții în care am încercat să corectăm aberația legată de pensiile speciale, în care magistrații se pensionează la 48-49 de ani cu pensie cât ultimul salariu, de luni de zile, din vara anului trecut, trecem prin amânările pe care le vedem, și atunci sunt lucruri care depind de guvern, pentru care nu fug de răspundere’, a spus Bolojan.

Totodată, premierul a menționat că prin măsurile luate anul trecut pentru reducerea cheltuielilor din administrația publică fondul de salarii în tot sectorul public din România s-a redus cu 500 de milioane de lei.

‘Pe partea de administrație, anul trecut au fost luate măsuri de reducere a unor sporuri care au avut un efect important, în care practic fondul de salarii în tot sectorul public din România s-a redus, de exemplu, de la 14,2 miliarde la 13,7 miliarde, deci cu 500 de milioane’, a precizat Bolojan.

În context, el a adăugat, privitor la reforma administrației locale, că, potrivit analizelor guvernamentale, din 3.300 de unități administrative, 700 nu vor reduce nici un angajat.

‘Dacă se aplică o reducere de 10% per total în administrația publică locală din România, din 3.300 de unități administrative, 700 nu vor reduce nici un angajat, iar celelalte, deci, cu un număr mult mai mare, vor trebui să reducă angajați, un angajat, doi angajați, trei angajați. Nu pentru că cineva dorește să reducă angajați, dar este anormal să încasezi bani suplimentari din impozitul pe proprietate de la cetățeni și în loc să folosești banii, să-ți termini investițiile pe care le ai începute, șantierele care sunt peste tot în țară, îi duci să plătești oameni care nu justifică munca’, a apreciat Bolojan.

El a precizat că există un acord în coaliție privitor la reducerile de personal din administrațiile locale, întrebat dacă are acordul PSD în legătură cu reducerea de 10%.

‘Există un acord pe această temă, în așa fel încât să se calculeze în mod corect numărul de angajați din administrația publică locală. (…) Din punctul meu de vedere, dacă doar reduci din salarii și păstrezi un număr de angajați mai mare decât este necesar, atunci nu-ți diminuezi baza de cheltuieli, nu ai făcut nimic’, a susținut Bolojan.

Privitor la afirmațiile secretarului general al guvernului, Radu Oprea, care a comparat tăierile de posturi cu Auschwitz, el a comentat: ‘E clar că a fost o exprimare nefericită a domnului Oprea, pe care înțeleg că a corectat-o, și în momentul în care ești parte a unei decizii guvernamentale, s-ar putea să nu ți se pară, să spunem, cea mai bună soluție decizia care se ia, dar în condițiile în care, și v-am spus, săptămâna viitoare va trebui să trecem acest pachet de administrație, el va cuprinde inclusiv calculul de reducere de cheltuieli pe bugetele autorităților centrale, care este necesar, înseamnă că fiecare dintre cei care dețin o funcție publică trebuie să pună în practică această decizie, dar e adevărat că s-a lăsat libertatea fiecăruia să o pună în practică așa cum dorește’.

Premierul s-a referit și la numărul angajaților de la guvern care ar urma să fie incluși în planul de reducere, întrebat dacă este vorba despre 71 de persoane.

‘În condițiile în care s-au făcut reduceri în această perioadă, astea vor fi calculate și pentru diferența care va mai rămâne pentru a ajunge la o reducere de 10% a cheltuielilor de personal, va trebui, indiferent cine va fi responsabil, să ia aceste măsuri. (…) Sunt mai multe structuri, cancelarie, secretariatul general, alte autorități (…), probabil că e o cifră care se apropie de realitate’, a spus Bolojan.