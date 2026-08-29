Bolojan: Sper ca domnul Fritz să nu își piardă mandatul. În caz contrar vom găsi o soluție comună

Premierul interimar Ilie Bolojan și-a exprimat încrederea, vineri, că primarul Timișoarei, Dominic Fritz, nu își va pierde mandatul, în urma adoptării legii privind integritatea.

El a afirmat, la Prima News, că, dacă acest lucru se va întâmpla, PNL și USR vor găsi o soluție comună ca la Timișoara candidatul susținut să fie unul agreat cu Dominic Fritz.

‘Sper ca domnul Dominic Fritz să nu-și piardă mandatul. Dar, în termenii în care i-ați pus ca ipoteză, în mod evident, la Timișoara, cred că domnul Fritz are o cotă de încredere importantă. Ceea ce s-a întâmplat oricum nu ajută municipiul Timișoara, ca un primar să-și întrerupă mandatul la jumătate, cred că ceea ce au făcut timișorenii prin votul de încredere pentru Dominic Fritz arată o anumită opțiune și, în mod evident, vom găsi o soluție comună ca la Timișoara candidatul pe care îl vom susține să fie cel discutat cu domnul Fritz, dacă se va ajunge în această situație’, a declarat Bolojan.

Potrivit acestuia, pentru PNL a fost o decizie ‘dificilă’ susținerea Legii ANI. El a precizat că este conștient de faptul că membrii USR ‘nu au primit acest vot cu inima deschisă’.

Prim-ministrul interimar și-a exprimat convingerea că România nu va pierde banii aferenți jalonului privind Legea ANI, subliniind, totodată, că este important ca actul normativ să nu încalce prevederile europene.

‘Sper să nu se ajungă în această situație (de pierdere a mandatului de primar – n.r.) și, foarte deschis, sper că Comisia Europeană va verifica nu doar aspectele care țin de îndeplinirea unui jalon în textul acestei legi, ci aspectele care țin de respectarea legislației europene, pentru că nu e normal, la modul cinstit, ca pe o presiune legată de accesarea fondurilor care vin de la Uniunea Europeană să adoptăm un text de lege care încalcă legislația Europei. Și, atunci, o verificare cât mai rapidă, care să constate dacă, într-adevăr, acest text încalcă legislația Uniunii Europene, ne-ar permite să susținem într-o formulă accelerată proiectul depus de USR la Camera Deputaților, pentru a corecta acest articol care, în mod evident, este cu dedicație și care, dacă astăzi îl afectează pe Dominic Fritz, mâine îi va afecta pe alții’, a precizat Ilie Bolojan.