Bolojan: Sper că președintele va face o nominalizare de premier cât mai rapid. Provizoratul s-a prelungit prea mult

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că speră ca președintele Nicușor Dan să facă cât mai rapid o nominalizare pentru funcția de premier, subliniind că perioada de provizorat s-a prelungit prea mult, având vedere că priorități precum rectificarea bugetară sau construcția proiectului de buget de stat pot fi rezolvate doar de un guvern cu puteri depline.

El a răspuns astfel, întrebat cum s-ar poziționa PNL dacă Luca Niculescu ar fi desemnat pentru funcția de premier și dacă a discutat cu președintele despre această variantă.

‘Am discutat cu domnul președinte în aceste zile, pentru că am avut și întâlniri instituționale în CSAT, dar nu s-a discutat despre un nume de premier, deci nu a fost avansat un astfel de nume, prin urmare nu am cum să fac comentarii. Domnul Luca Niculescu este un coleg de guvern bun, secretar de stat la externe, un diplomat care, în funcția pe care a ocupat-o, gestionând aderarea României la OCDE, a făcut lucruri bune și îl consider un profesionist al diplomației române. Dar în afară de asta nu a fost discutat un astfel de subiect. De patru luni de zile mi-am golit biroul, mi-am luat rămas bun de la colegi din guvern, le-am mulțumit pentru activitate, le-am căutat și pe doamnele care fac curat în birou să le mulțumesc. Deci nu se mai pune problema să te agăți de un scaun, să vrei să stai pe un post, dar atunci când ești premier, chiar și interimar, într-o situație complicată, mult prea mult timp, nu ai ce să faci decât să încerci să faci ce ține de tine ca să asiguri funcționarea statului. Și, cu siguranță, discuțiile legate de formarea unui nou guvern sunt foarte importante, sunt momente decisive pentru România, pentru că această durată de provizorat s-a prelungit prea mult’, a declarat Ilie Bolojan, joi seară, la B1 TV.

El a explicat că, spre deosebire de alte state europene, cum ar fi Belgia, România nu are un sistem politic în care mecanismele guvernamentale să permită unui guvern să funcționeze în acest context de interimat pentru o perioadă foarte lungă.

‘Noi avem legislații care sunt date până la un anumit termen, avem nevoie de rectificări de buget. În această perioadă e foarte important ca să facem rectificarea de buget. (…) Acest guvern nu poate face această rectificare de buget, pentru că nu are această competență. Ea se face printr-o ordonanță. (…) Fără o rectificare, riști să nu poți plăti salarii în anumite zone, riști să nu poți acoperi anumite cheltuieli. Și deci este necesar, din acest punct de vedere al unei administrări normale, să avem un guvern cât mai repede posibil, care să poată să reașeze anumite cheltuieli (…) care nu au fost avute în vedere la începutul anului, în așa fel încât să putem să funcționăm în condiții normale’, a afirmat Bolojan.

Acesta a adăugat că pregătirea proiectului bugetului de stat este un alt demers important care poate fi realizat doar de un guvern cu puteri depline.

‘ Ceea ce a făcut guvernul pe care l-am condus, anul trecut și anul acesta, are efecte în principal până la sfârșitul acestui an. Dacă vrem să ne reducem în continuare cheltuielile cu dobânzile anii următori, trebuie să ne reducem deficitele, diferența dintre cât cheltuim și cât ne putem permite. Gândiți-vă că nu poți să reduci deficite de la 9,3%, cât am avut în 2024, dintr-odată să fii echilibrat. Asta în condițiile în care din acest deficit pe care îl vom avea anul acesta la final, de aproximativ 6-6,2%, 3% reprezintă doar dobânzile pe care le plătim, la creditele pe care le-am contractat în anii trecuți în care am avut deficit mare’, a explicat Bolojan.

În acest context, el și-a exprimat speranța că președintele Nicușor Dan va desemna cât mai rapid un premier.

‘Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare în acest sens, în așa fel încât premierul care este desemnat să poată începe o discuție cât se poate de serioasă cu partidele și avem responsabilitatea în situația de criză prelungită, generată de modul în care s-a comportat PSD iresponsabil, generând o moțiune de cenzură, fără să pună nimic în loc, să găsim o soluție, pentru că aici nu mai e vorba de Bolojan, de o persoană sau alta, este pur și simplu vorba de a ne asigura că România este o țară care are o administrație funcțională, că ne pregătim pentru un buget serios pentru 2027 și, nu ultimul rând, este o problemă legată și de partea de încredere în direcția în care se mișcă țara’, a afirmat Bolojan.