Bolojan: Spre sfârșitul anului ar trebui să ajungem la o inflație care să se apropie de 4%

Inflația ar trebui să scadă treptat în acest an, fără alte pusee inflaționiste și spre sfârșitul anului ar trebui să se apropie de 4%, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

‘Toate aceste măsuri de corecție, practic vor fi închise odată cu adoptarea acestor pachete, iar ceea ce trebuie să facem în perioada următoare, dublate de a asigura o cheltuire responsabilă a banului public, de a face un buget serios, care este construit cu responsabilitate și cu predictibilitate, este să venim și să impulsionăm creșterea economică în zonele în care aceasta este posibil, de exemplu, prin asigurarea finanțării investițiilor în cursul acestui an, prin absorbția de fonduri europene, ca să dau doar un exemplu, în așa fel încât, de la jumătatea anului încolo, să vedem efectele acestor măsuri. De la jumătatea anului ar trebui să vedem o scădere, deci inflația ar trebui să scadă treptat, treptat în acest an, pentru că nu mai avem pusee inflaționiste și asta ar însemna că spre sfârșitul anului ar trebui să ajungem la o inflație care să se apropie de 4%’, a declarat Ilie Bolojan, marți seară, la TVR1.

El a explicat că asigurarea în continuare a unui portofoliu de investiții în economie pentru stimularea producției va genera o reașezare a consumului.

‘De asemenea, prin măsurile care sunt luate de a asigura în continuare un portofoliu important de investiții, va fi asigurată o linie de finanțare către sectorul de construcții în special, către alte sectoare care vin pe componenta de creștere economică și va fi reașezat întreg consumul. Gândiți-vă că în acești ani, o bună parte din stimularea economică pe care am avut-o în România s-a bazat pe consum. Asta este cea mai primitivă formă de stimulare. În momentul în care trecem pe stimularea pe producție, că ne place, că nu ne place, capacitatea de a cheltui va fi bazată pe ceea ce producem. Și în mod evident, în aceste luni am avut o contracție economică pentru că nu mai consumăm doar ceea ce împrumutăm, ne-am redus împrumuturile ca și linie generală, nu putem consuma decât atât cât ne putem permite’, a mai explicat premierul Bolojan.

Rata anuală a inflației a scăzut ușor la 9,62% în luna ianuarie, de la 9,69% în luna decembrie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,59%, mărfurile nealimentare cu 9,99%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

‘Indicele prețurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflației în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026) față de precedentele 12 luni (februarie 2024 – ianuarie 2025) a fost 7,7%’, se arată în comunicat.

Banca Națională a României (BNR) anticipează că inflația va ajunge la 3,7% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.