Boom-ul vânzărilor de hibride plug-in în Europa a permis producătorilor chinezi să devanseze Renault și Audi în luna august

Producătorii auto chinezi au vândut în luna august mai multe autoturisme în Europa decât mărcile Renault și Audi, ajutați de vânzările în creștere de vehicule hibride plug-in, astfel că modelele constructorilor BYD, Jaecoo și MG se numără printre primele zece cele mai bine vândute modele, arată datele publicate marți de firma de consultanță JATO Dynamics, transmite Reuters.

Model Y de la Tesla a rămas cel mai popular vehicul electric cu baterie din Europa, dar vânzările pentru acest model au scăzut cu 37% față de aceeași lună a anului trecut, în ciuda creșterii vânzărilor generale de automobile pe baterie, au arătat datele firmei de cercetare.

Producătorii auto chinezi și-au intensificat exporturile de vehicule hibride plug-in și vehicule hibride electrice către Europa și intenționează să construiască mai multe modele la nivel local, reducând la minimum impactul tarifelor Uniunii Europene asupra vehiculelor electrice fabricate în China.

În ultimele luni, vehiculele hibride plug-in, care funcționează cu o combinație de benzină și electricitate, au devenit din ce în ce mai populare, oferind un compromis accesibil între mașinile complet electrice și cele echipate doar cu un motor pe combustie.

Datele JATO Dynamics arată că, în luna august, producătorii auto chinezi au avut o cotă de piață combinată de 5,5% în Europa, cu peste 43.500 de unități vândute, în creștere cu 121% față de august 2024. Este vorba de o cifră mai mare decât cele 41.300 de automobile Audi și cele 37.800 de automobile Renault.

În total, vânzările de vehicule hibride plug-in în 28 de țări europene au crescut cu 59% în august, ajungând la aproape 84.000, iar vânzările de modele chineze au crescut de 14 ori în ritm anual, ajungând la 11.000.

Modelele Seal U de la BYD, Jaecoo J7 de la Chery și MG HS de la SAIC s-au numărat printre cele mai bine vândute vehicule hibride plug-in de pe piața din Europa.

De asemenea, vânzările de vehicule electrice cu baterie în Europa au crescut cu 27%, depășind creșterea totală a pieței de 5%.

‘A existat o cerere puternică pentru vehicule electrice pe baterie în luna august, însă o creștere de 27% este mai puțin semnificativă decât pare, având în vedere cât de mult sunt promovate’, a declarat analistul Felipe Munoz de la JATO Dynamics.

Grupul chinez BYD a anunțat la sfârșitul anului trecut că va începe să vândă vehicule hibride plug-in în Europa. La începutul acestei luni, producătorul chinez a informat că, până în 2028, va produce la nivel local toate vehiculele electrice pe care le va vinde în Europa.