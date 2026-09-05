Bruxelles-ul oferă orientări privind practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor dominante

Comisia Europeană a adoptat, vineri, Orientările privind aplicarea articolului 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) în cazul practicilor de excludere abuzivă ale întreprinderilor dominante, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

Articolul 102 din TFUE interzice abuzul de poziție dominantă care poate afecta comerțul în cadrul UE. Respectarea articolului respectiv este asigurată de Comisie și de ANC, iar normele procedurale privind aplicarea acestuia de către Comisie sunt prevăzute în Regulamentul antitrust.

Orientările publicate vineri oferă un cadru modern și solid din punct de vedere economic, care se bazează pe jurisprudența instanțelor UE și urmărește să combată în mod eficace practicile de excludere abuzivă.

Prin faptul că stabilesc sistematic modul în care Comisia interpretează și intenționează să aplice articolul 102 din TFUE în cazul practicilor de excludere abuzivă, orientările de astăzi contribuie la modernizarea politicii UE în domeniul concurenței și asigură faptul că articolul 102 din TFUE poate aborda în mod eficace realitățile moderne ale întreprinderilor. De asemenea, orientările consolidează securitatea juridică, facilitând conformitatea și permițând întreprinderilor să concureze pe baza meritelor. În sfârșit, orientările sporesc coerența în asigurarea respectării articolului 102 din TFUE, inclusiv de ANC și instanțele naționale, care pot utiliza orientările ca punct de referință.

‘Aceste orientări vor oferi claritate și previzibilitate cu privire la limitele legislației pentru societățile care își desfășoară activitatea în Europa… Vom continua să punem în aplicare legea pentru a asigura concurența pe baza meritelor, astfel încât toată lumea să aibă șanse echitabile de a concura’, a declarat a declarat comisarul european pentru Concurență, Teresa Ribera.

Orientările Comisiei Europene vor ajuta întreprinderile să evalueze dacă dețin, individual sau împreună cu alte întreprinderi, o poziție dominantă pe una sau mai multe piețe, inclusiv în ceea ce privește ecosistemele și piețele post-vânzare. De asemenea, oferă îndrumări cu privire la criteriile care trebuie luate în considerare atunci când se stabilește dacă un comportament se îndepărtează de concurența bazată pe merite și produce efecte de excludere.