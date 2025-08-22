Bucureștenii găsesc cel mai repede cumpărători pentru apartamentele pe care le vând; clujenii, la polul opus

Proprietarii din București găsesc cel mai rapid cumpărători pentru apartamentele scoase la vânzare, la polul opus situându-se locuitorii din Cluj-Napoca, unde timpul se așteptare până la găsirea de cumpărători este, în medie, de două luni, reiese dintr-un raport al unei platforme imobiliare.

Conform datelor centralizate în cercetarea intitulată Market 360 ‘Piața imobiliară rezidențială, T2 2025’, clujenii sunt ‘campioni’ atunci când vine vorba despre flexibilitatea de care dau dovadă în negocierea prețurilor, în timp ce, la polul opus, se află timișorenii care țin cu dinții de preț, când vând sau cumpără o locuință.

‘Proprietarii din București găsesc cel mai rapid cumpărători pentru apartamentele scoase la vânzare. Mai mult, perioada medie de timp necesară identificării cumpărătorilor a scăzut de la începutul lui 2025 și se menține considerabil sub cea înregistrată în urmă cu un an. Tranzacția este finalizată în doar 47 de zile. Marja de negociere practicată pe plan local a crescut, însă, ușor. Astfel, diferența dintre prețul de listare și cel declarat de tranzacționare a ajuns la 4,1% în intervalul aprilie-iunie de la 3,5% în primele trei luni ale acestui an. Doar în Cluj-Napoca proprietarii sunt mai flexibili când vine vorba despre negocierea prețului’, se arată în analiza Imobiliare.ro.

Potrivit sursei citate, apartamentele din Brașov, Iași și Constanța se vând în aproximativ două luni. Astfel, în orașul de la poalele Tâmpei, de exemplu, proprietarii și dezvoltatorii au avut nevoie, în medie, de 62 de zile pentru a găsi cumpărători pentru locuințele scoase la vânzare, în trimestrul II. Durata necesară finalizării tranzacției a scăzut ușor față de începutul lui 2025, dar se menține peste cea înregistrată în urmă cu un an.

În Iași, unul dintre cele mai accesibile orașe mari din România pentru cei care își doresc să devină proprietari, apartamentele se vindeau în urmă cu un an în doar 44 de zile, perioadă ce rivaliza cu cea înregistrată pe piața rezidențială bucureșteană.

Totodată, în cazul apartamentelor din Constanța se poate observa o ușoară urgentare a tranzacțiilor. Anul trecut, locuințele petreceau în piață în medie 69 de zile, la începutul lui 2025 perioada de vânzare se menținea la un nivel similar pentru ca în trimestrul II aceasta să scadă la 64 de zile.

Pe ansamblu, în ceea ce privește cele trei orașe, prețurile s-au majorat în ultimul an, între 12% și 16%, iar marja de negociere a crescut în Brașov și în Iași, de la 2,1% la 3,1%, respectiv de la 2,6% la 4,1%.

‘Mai mult, în cazul principalului centru urban al Moldovei, flexibilitatea proprietarilor în negocieri a ajuns să fie similară cu cea înregistrată pe piața bucureșteană. Pe de altă parte, pe piața constănțeană prețurile se negociază în ultimul an tot mai puțin, în contextul unei cereri puternice’, notează realizatorii raportului.