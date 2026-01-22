Bundesbank se așteaptă la o creștere modestă a economiei germane

Economia germană a încheiat anul 2025 în forță, dar primul trimestru din 2026 va fi probabil modest, iar inflația se va stabiliza la 2%, a estimat joi Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters.

Cea mai mare economie europeană s-a confruntat cu o stagnare în ultimii ani, industria fiind extrem de afectată, iar taxele vamale americane au lovit exporturile, obligând Guvernul să ia măsuri pentru redresare.

”Așteptările recente ceva mai pesimiste ale companiilor sugerează că PIB-ul va crește doar moderat în primul trimestru din 2026. Totuși, relaxarea politicii fiscale ar urma să impulsioneze creșterea în acest an”, se arată în raportul publicat de Banca Centrală a Germaniei.

Exporturile încă se confruntă cu dificultăți, dar industria pare să fi depășit cel mai greu moment, gospodăriile și-au majorat cheltuielile, în urma creșterii salariilor, iar cererea internă crește semnificativ, determinată probabil de eforturile Guvernului de a spori cheltuielile din domeniul apărării, apreciază Bundesbank.

Deși perspectivele sunt mai bune decât în ultimii ani, redresarea ar putea dura mai mult, iar Executivul ar urma să-și înrăutățească previziunile pentru acest an la 1%, de la 1,3%, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

În zona euro, rata anuală a inflației a scăzut în luna decembrie până la 1,9%, sub ținta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE), care va menține probabil nemodificate dobânzile la reuniunea din 5 februarie.

Analiștii se așteaptă ca tendința să continue în 2026.

Datele confirmă opinia BCE că rata anuală a inflației în zona euro este sub control, iar oficialii au timp să analizeze evoluțiile prețurilor, înainte de a adopta noi măsuri de politică monetară.